На нафтогазовий аукціон Держгеонадр не подали жодної заявки

Державній службі геології та надр України не вдалося реалізувати спецдозвіл на розробку та експлуатацію Лисовицької площі з покладами газу та нафти - на аукціон не зареєструвався жоден охочий отримати ліцензію вартістю 1,1 млрд грн.

Про це свідчать результати торгів у системі Prozorro.Продажі, передає Укрінформ.

Четверті з початку 2026 року торги, призначені на 29 липня, не відбулися через відсутність учасників. До реалізації було запропоновано дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу терміном 20 років на ділянці Лисовицька площа, що розташована у межах Стрийського району Львівської області та Калуського району Івано-Франківської області. Початкова вартість лота - 1,1 млрд грн без ПДВ.

Згідно з оприлюдненим протоколом аукціону, станом на вечір 28 липня на нього не зареєструвалося жодного учасника.