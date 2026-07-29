Фінансові новини
- |
- 29.07.26
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Борг за «Доступні ліки» зріс до 580 млн грн: аптеки очікують компенсацій
10:31 29.07.2026 |
Національна служба здоровʼя України майже два місяці не виплачує аптекам компенсацію за ліки, що відпускаються в межах програми "Доступні ліки". Сума заборгованості становить орієнтовно 585 мільйонів гривень.
Про це відомо з листа Аптечної професійної асоціації (АПАУ), який є у розпорядженні ЕП та відповіді НСЗУ на запит редакції.
Лист АПАУ був надісланий на імʼя міністра охорони здоровʼя Олега Ляшка та голови НСЗУ Наталії Гусак.
Аптеки скаржаться на несвоєчасне відшкодування коштів за відпущені реімбурсовані лікарські засоби, а також непідписання в електронній системі відповідних звітів.
Загальна сума коштів, що підлягає відшкодуванню, за повідомленням АПАУ, орієнтовно становить 305 млн грн за червень та 280 млн грн за липень цього року.
У своєму листі АПАУ зазначає про ризик дефіциту ліквідності аптек, невиконання зобов'язань перед постачальниками, працівниками та державою у звʼязку із затримкою.
У відповідь на запит ЕП у пресслужбі НСЗУ повʼязали затримки надходження коштів з розширенням програми "Доступні ліки".
Там повідомили, що в липні цього року препарати додавали до програми двічі: планово та позапланово.
Наймасштабніше розширення "Доступних ліків" (планове): відбулось в середині липня - до програми додали ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.
Окрім цього до програми додали 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва.
"У звʼязку зі значним розширенням "Доступних ліків", виникли технічні колізії - вносяться зміни до бюджетних програм для перерозподілу коштів. Виплати аптекам очікуються в перших числах серпня", - зазначили у пресслужбі НСЗУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти Росії отримав підтримку Сенату США
|«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня
|Брюссель просить заблокувати закон, ухвалення якого було однією з його вимог
|Українські дрони отримають британський захист: Лондон передасть технології РЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Нафта зростає у ціні понад 7%, Brent торгується понад $90 за барель
|Середня зарплата в Україні в червні виросла на 5,9% і становила 32,783 тис. грн – Держстат
|Місцеву владу хочуть залучити до фінансування приміських залізничних маршрутів
|Влада планує нову податкову амністію для легалізації доходів
|Brent дорожчає: нафтові котирування злетіли після ударів США по Іраку
|На нафтогазовий аукціон Держгеонадр не подали жодної заявки
Бізнес
|У США представили «живий» матеріал для 3D-принтерів із властивостями біологічних тканин
|Керівник OpenAI вважає, що ера сингулярності штучного інтелекту вже настала
|Гонка ШІ прискорюється: NVIDIA і Microsoft виступили за відкриті моделі після Kimi K3
|Аналог Starlink з України готує масштабний запуск супутників на орбіту
|Криптомайнінговий пул Poolin оголосив про банкрутство: активи виставили на продаж
|Новий термоядерний реактор Texatron виходить на випробування після схвалення влади Техасу
|Google оштрафували на понад мільярд доларів: ЄС вимагає змінити Пошук і Google Play
Європейська комісія прийняла рішення у двох розслідуваннях щодо Google та виписала компанії два штрафи - один, на €460 мільйонів, за надавання переваги власному пошуковому сервісу над конкурентами та другий, на €430 мільйонів, за обмеження можливості Android-розробників перенаправляти користувачів на альтернативні способи оплати.