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Плата за паркування поповнила бюджети на 11% більше: де найбільші надходження
08:50 29.07.2026 |
У січні-червні 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 112,4 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Це на 11,1% (на 11,2 млн грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 101,2 млн грн.
Де сплатили найбільше
Найбільші суми паркувального збору перерахували до бюджетів у чотирьох областях:
У податковій нагадали, що збір за місця для паркування є місцевим збором і повністю залишається у громадах.
Отримані кошти спрямовують на розвиток транспортної інфраструктури, облаштування майданчиків та підвищення безпеки руху.
Платниками збору є юридичні особи та фізичні особи - підприємці (ФОП), які за рішенням місцевої влади організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування.
Пільги та вимоги до безбар'єрності
Законодавство звільняє від сплати збору площі, відведені під безоплатне паркування авто водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.
Такі пільгові місця є обов'язковими на всіх спеціально обладнаних чи відведених майданчиках.
Їхня кількість має становити не менше 10% від загальної кількості паркомісць (але не менше одного місця), і вони обов'язково повинні бути позначені відповідними дорожніми знаками чи розміткою.
Нагадаємо, у Верховній Раді України пропонують суттєво посилити відповідальність для водіїв, які безпідставно паркуються на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.
Штрафи за порушення ПДР
Як повідомлялось, в Україні хочуть штрафувати водіїв за надмірний шум транспорту. Так, розглядаються суми штрафів від 17 тис. грн до 34 тис. грн.
Раніше в червні повідомлялося, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів для водіїв за порушення швидкості.
Також прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні пропонують запровадити градацію штрафів за порушення Правил дорожнього руху залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників.
Перед тим міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що в Україні найближчим часом збираються запровадити нову систему покарань за порушення Правил дорожнього руху.
До того Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.
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