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АНАЛІТИКА

Ціни на приватні будинки ростуть: ринок фіксує сплеск попиту

17:11 28.07.2026 |

Економіка

Ціни на приватні будинки ростуть: ринок фіксує сплеск попитуПопит на купівлю приватних будинків в Україні значно зріс у більшості областей України. Найпомітніший стрибок у 2026 році продемонстрували центральні, південні області та столичний регіон. Про це свідчать дані аналітики маркетплейсу OLX Нерухомість.

Зокрема, на Миколаївщині інтерес до купівлі нерухомості на +67% вищий, ніж у січні. На Київщині зафіксували зростання +56%, на Черкащині - +55%, на Одещині - +53%, а на Дніпропетровщині - +50%.

Стабільне піврічне зростання на рівні 35-50% продемонструвала велика група областей по всій країні. Кількість відгуків у червні порівняно з січнем зросла:

  • Полтавська область, +49%
  • Житомирська область, +47%
  • Чернівецька область, +42%
  • Закарпатська область, +35%
  • Хмельницька область, +33%
  • Кіровоградська область, +27%

    • Помірне зростання попиту (в межах 20-25%) зафіксовано у Волинській (+24%), Рівненській (+24%) та Івано-Франківській (+24%) областях.

    Раніше у лютому-березні рекордно зріс попит на приватні будинки після масованих обстрілів інфраструктури взимку 2025-2026 років. Через енергетичний колапс на Київщині орендні ставки подекуди зросли на 20%. Утім, влітку попит зосередився вже не на оренді, а на купівлі будинків.

    Головний фокус покупців зосереджено на готових будинках з газовим або деревним опаленням, щоб протриматись у періоди відключення світла, пояснив у коментарі LIGA.net гендиректор агентства заміської нерухомості "Старгород" Олександр Крикницький. На Київщині розглядають усі напрямки й усі цінові категорії - як в діапазоні $200 000 - 300 000, так і на бюджет $30 000; переважають розміри до 100 кв. метрів. "Українці купують нерухомість, щоб бути готовими до наступної зими", - наголосив рієлтор.

    У зоні 20-30-кілометрової доступності це ціни $150-200, наголошує він. "У межах 50-60 км можна знайти будинок за $50 000-60 000, трапляються об'єкти і за $30 000", - додає Крикницький. Найбільш ходовим товаром на ринку вважаються будинки по $40 000.


    Київ, Львів і Ужгород - цінові лідери

    Найвищі ціни на приватні будинки в Україні станом на початок липня 2026 року зафіксовано в Києві. Тут медіанна вартість міського будинку сягнула $220 000 з річним приростом у 10%, йдеться в щоквартальному звіті від ЛУН.

    Бум на приватні будинки в Україні: попит сягнув піків, ціни повзуть угору

    На заході країни головними ціновими центрами залишаються Львів із медіанною вартістю будинку $200 000 (+3% за рік) та Ужгород, де будинок коштує $173 000 (+8%). Водночас найбільші темпи подорожчання серед західних обласних центрів показали Тернопіль, де ціни зросли на 33% рік до року - до $120 000, та Луцьк, де приріст становив 30% за медіани $108 000.

    На півдні лідирує Одеса - медіанна ціна будинку тут досягла $160 000 (+7% за рік). У східних регіонах динаміка неоднорідна: у Харкові вартість міських будинків зросла на 22%, сформувавши медіану на рівні $85 500. У Дніпрі ціни в цьому сегменті  навпаки, знизилися на 5% - до $52400.
    За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
     

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