Імпорт авто в Україну сягнув 169 тисяч: бензинові моделі — у лідерах

За перші шість місяців 2026 року в Україну імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною вартістю майже 96,6 млрд грн. Про це повідомляє Державна митна служба на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, вживані авто становили понад 70% від загального імпорту, забезпечивши надходження митних платежів на 17,7 млрд грн, тоді як нові - 14,4 млрд грн.

Найпопулярнішими залишаються бензинові машини - їх частка становила 54,5% від усіх ввезених. Саме вони забезпечили найбільші надходження до бюджету - понад 14,6 млрд грн.

Дизельні авто принесли 8,4 млрд грн, гібриди - 7,1 млрд грн, а електрокари - 2 млрд грн. Загалом митні надходження від імпорту легкових автомобілів за пів року становлять 32,1 млрд грн.

Середня вартість одного гібридного автомобіля, які виявилися найдорожчими серед імпортованих, становила майже $27 тисяч, дизельного - $16 тисяч, електричного - понад $10 тисяч, а бензинового - $9 тисяч.

Основними країнами-постачальниками стали США (73,2 тис. авто, 43%), Німеччина (17,3 тис., 10%) й Польща (14,6 тис., 9%). Сукупно з цих трьох країн ввезено 62% від загальної кількості автомобілів.