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Вантажні перевезення в Україні зросли на 3,5%, пасажирські скоротилися на 4,8% – Держстат
16:44 28.07.2026 |
Обсяг перевезення вантажів у січні-червні 2026 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 3,5% - до 163,45 млн тонн, тоді як пасажирів скоротився на 4,8% - до 1 млрд 029,2 млн осіб, йдеться у повідомленні Державної служби статистики у вівторок.
Згідно з її даними, залізничним транспортом за шість місяців 2026 року було перевезено 74,72 млн тонн вантажів, що на 6,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді як вантажообіг впав на 16,6% - до 43,84 млрд тонна*км.
Перевезення автомобільним транспортом за січень-червень цього року зросли на 23,9% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 73,69 млн тонн, а вантажообіг - на 11%, до 21,71 млрд тонна*км.
Найбільшу кількість пасажирів за січень-червень цього року було перевезено автомобільним транспортом - 475,56 млн осіб, що на 3,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Зростання на 3,8% також зафіксовано у метрополітені - 168,51 млн осіб.
Водночас кількість перевезених пасажирів залізничним транспортом скоротилась порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,7% - до 26,42 млн, трамваями - на 19,9%, до 123,59 млн, а тролейбусами - на 13,8%, до 234,88 млн.
Як повідомлялось, обсяг перевезення вантажів у січні-травні 2026 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 4,1% - до 133,8 млн тонн, тоді як перевезення пасажирів скоротилися на 5,6% - до 849,3 млн осіб.
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