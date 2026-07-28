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Українське прислів'я
Українська приватна ППО готується до масштабування: «Генерал Черешня» отримав ліцензію
10:02 28.07.2026 |
Українська DefenceTech-компанія «Генерал Черешня» отримала ліцензію на створення власного приватного ППО для охорони бізнесу та об'єктів критичної інфраструктури, і це відкриває для компанії новий напрям заробітку поза прямими контрактами з військовими.
Що дозволяє нова ліцензія «Генерал Черешня»
Про отримання ліцензії компанія повідомила 27 липня. У межах ініціативи «Приватне ППО» компанія планує створювати мобільні групи з власними операторами, які використовуватимуть системи дистанційного запуску, керування та донаведення для ураження ворожих дронів.
Bullet, AIR і Speed - технологічна основа напряму
Основою комплексу стануть уже готові продукти компанії:
Навчання операторів ППО як окремий напрям бізнесу
Окремим бізнес-напрямом стане підготовка операторів для інших приватних команд: Академія «Генерал Черешня» вже навчає пілотів кількох українських підприємств і планує постачати власні розробки іншим підрозділам приватного ППО. У компанії підкреслили межі автономності нового напряму:
«Приватна ППО не діє самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ».
Коментують в «Генерал Черешня»
Що відомо про компанію «Генерал Черешня»
«Генерал Черешня» спеціалізується на виробництві ударних FPV-дронів-камікадзе та безпілотників-перехоплювачів. Наразі виробничі потужності компанії зросли до близько 100 000 дронів на місяць.
Нагадуємо, зараз компанія активно тестує дрони-перехоплювачі для реактивних "шахедів", і однією з переваг має стати низька ціна - до $2 000 за одиницю. Тепер компанія виходить на новий, ще не сформований ринок приватної протидронової безпеки, де репутація й перевірені в бою продукти можуть стати вирішальною конкурентною перевагою.
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