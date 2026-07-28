Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська приватна ППО готується до масштабування: «Генерал Черешня» отримав ліцензію

10:02 28.07.2026 |

Економіка

Українська DefenceTech-компанія «Генерал Черешня» отримала ліцензію на створення власного приватного ППО для охорони бізнесу та об'єктів критичної інфраструктури, і це відкриває для компанії новий напрям заробітку поза прямими контрактами з військовими.


Що дозволяє нова ліцензія «Генерал Черешня»


Про отримання ліцензії компанія повідомила 27 липня. У межах ініціативи «Приватне ППО» компанія планує створювати мобільні групи з власними операторами, які використовуватимуть системи дистанційного запуску, керування та донаведення для ураження ворожих дронів.


Bullet, AIR і Speed - технологічна основа напряму


Основою комплексу стануть уже готові продукти компанії: 

  • фронтовий перехоплювач «Генерал Черешня» AIR 
  • фронтовий перехоплювач «Генерал Черешня SPEED» 
  • антишахедна платформа «Генерал Черешня Bullet». 


    • Навчання операторів ППО як окремий напрям бізнесу


    Окремим бізнес-напрямом стане підготовка операторів для інших приватних команд: Академія «Генерал Черешня» вже навчає пілотів кількох українських підприємств і планує постачати власні розробки іншим підрозділам приватного ППО. У компанії підкреслили межі автономності нового напряму: 


    «Приватна ППО не діє самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ».

    Коментують в «Генерал Черешня»


    Що відомо про компанію «Генерал Черешня»


    «Генерал Черешня» спеціалізується на виробництві ударних FPV-дронів-камікадзе та безпілотників-перехоплювачів. Наразі виробничі потужності компанії зросли до близько 100 000 дронів на місяць. 

    Нагадуємо, зараз компанія активно тестує дрони-перехоплювачі для реактивних "шахедів", і однією з переваг має стати низька ціна - до $2 000 за одиницю. Тепер компанія виходить на новий, ще не сформований ринок приватної протидронової безпеки, де репутація й перевірені в бою продукти можуть стати вирішальною конкурентною перевагою.
    За матеріалами: speka.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,8568
    		  0,0482
    		 0,11
    EUR
    		 1
    		 51,0740
    		  0,1087
    		 0,21

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,5868  0,04 0,08 45,0716  0,06 0,13
    EUR 50,7940  0,01 0,02 51,4084  0,01 0,01

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,8850  0,02 0,03 44,9150  0,02 0,03
    EUR 51,0387  0,02 0,04 51,0503  0,02 0,04

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес