Українська приватна ППО готується до масштабування: «Генерал Черешня» отримав ліцензію

Українська DefenceTech-компанія «Генерал Черешня» отримала ліцензію на створення власного приватного ППО для охорони бізнесу та об'єктів критичної інфраструктури, і це відкриває для компанії новий напрям заробітку поза прямими контрактами з військовими.





Що дозволяє нова ліцензія «Генерал Черешня»





Про отримання ліцензії компанія повідомила 27 липня. У межах ініціативи «Приватне ППО» компанія планує створювати мобільні групи з власними операторами, які використовуватимуть системи дистанційного запуску, керування та донаведення для ураження ворожих дронів.





Bullet, AIR і Speed - технологічна основа напряму





Основою комплексу стануть уже готові продукти компанії:

фронтовий перехоплювач «Генерал Черешня» AIR

фронтовий перехоплювач «Генерал Черешня SPEED»

антишахедна платформа «Генерал Черешня Bullet».





Навчання операторів ППО як окремий напрям бізнесу





Окремим бізнес-напрямом стане підготовка операторів для інших приватних команд: Академія «Генерал Черешня» вже навчає пілотів кількох українських підприємств і планує постачати власні розробки іншим підрозділам приватного ППО. У компанії підкреслили межі автономності нового напряму:





«Приватна ППО не діє самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ».

Коментують в «Генерал Черешня»





Що відомо про компанію «Генерал Черешня»





«Генерал Черешня» спеціалізується на виробництві ударних FPV-дронів-камікадзе та безпілотників-перехоплювачів. Наразі виробничі потужності компанії зросли до близько 100 000 дронів на місяць.

Нагадуємо, зараз компанія активно тестує дрони-перехоплювачі для реактивних "шахедів", і однією з переваг має стати низька ціна - до $2 000 за одиницю. Тепер компанія виходить на новий, ще не сформований ринок приватної протидронової безпеки, де репутація й перевірені в бою продукти можуть стати вирішальною конкурентною перевагою.