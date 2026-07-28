Проєкт нового Митного кодексу повторно отримав схвалення Кабміну

Кабінет міністрів під час засідання 27 липня повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його на розгляд до парламенту.

Про це у Телеграмі повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Укрінформ.

«Відновлюємо предметний діалог із парламентаріями щодо нового проєкту Митного кодексу. Сьогодні уряд повторно схвалив цей проєкт і подав його до Верховної Ради, як цього вимагає закон», - йдеться в повідомленні.

Корецький нагадав, що це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції. Нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка.

Проєкт нового Митного кодексу України направлено до Верховної Ради повторно через формування нового складу Кабінету міністрів, у зв'язку з чим попередній законопроєкт вважався відкликаним.