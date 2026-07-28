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Китайське прислів'я
Канада може постачати Україні LNG протягом 30 років – тривають переговори
09:40 28.07.2026 |
Україна почала обговорювати з Канадою 30-річну угоду на постачання зрідженого природного газу, повідомило Міністерство енергетики в суботу.
"Ми прагнемо максимально диверсифікувати маршрути постачання газу. Україна пропонує створити стратегічний міст енергетичної безпеки з Канадою, зосереджений на постачанні канадського LNG в Україну. Обговорили з міністром енергетики [Тімом Ходжсоном] підготовку та переваги укладення довгострокової стратегічної угоди в енергетиці на 30 років", - розповів український міністр Денис Шмигаль.
Якщо угоду буде укладено, Україна отримає довгострокове джерело постачання газу від надійного союзника, що допоможе зменшити залежність від нестабільних ринків і зміцнити енергетичну безпеку в умовах війни та повоєнного відновлення.
Паралельно Україна шукає інших постачальників.
Зокрема, у середині липня Нафтогаз України уклав меморандум з девелопером одного з найбільших майбутніх LNG-терміналів США - компанією Argent LNG.
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