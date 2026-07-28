Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада може постачати Україні LNG протягом 30 років – тривають переговори

Україна почала обговорювати з Канадою 30-річну угоду на постачання зрідженого природного газу, повідомило Міністерство енергетики в суботу.

"Ми прагнемо максимально диверсифікувати маршрути постачання газу. Україна пропонує створити стратегічний міст енергетичної безпеки з Канадою, зосереджений на постачанні канадського LNG в Україну. Обговорили з міністром енергетики [Тімом Ходжсоном] підготовку та переваги укладення довгострокової стратегічної угоди в енергетиці на 30 років", - розповів український міністр Денис Шмигаль.

Якщо угоду буде укладено, Україна отримає довгострокове джерело постачання газу від надійного союзника, що допоможе зменшити залежність від нестабільних ринків і зміцнити енергетичну безпеку в умовах війни та повоєнного відновлення.

Паралельно Україна шукає інших постачальників.

Зокрема, у середині липня Нафтогаз України уклав меморандум з девелопером одного з найбільших майбутніх LNG-терміналів США - компанією Argent LNG.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8568
  0,0482
 0,11
EUR
 1
 51,0740
  0,1087
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5868  0,04 0,08 45,0716  0,06 0,13
EUR 50,7940  0,01 0,02 51,4084  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8850  0,02 0,03 44,9150  0,02 0,03
EUR 51,0387  0,02 0,04 51,0503  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес