Канада може постачати Україні LNG протягом 30 років – тривають переговори

Україна почала обговорювати з Канадою 30-річну угоду на постачання зрідженого природного газу, повідомило Міністерство енергетики в суботу.

"Ми прагнемо максимально диверсифікувати маршрути постачання газу. Україна пропонує створити стратегічний міст енергетичної безпеки з Канадою, зосереджений на постачанні канадського LNG в Україну. Обговорили з міністром енергетики [Тімом Ходжсоном] підготовку та переваги укладення довгострокової стратегічної угоди в енергетиці на 30 років", - розповів український міністр Денис Шмигаль.

Якщо угоду буде укладено, Україна отримає довгострокове джерело постачання газу від надійного союзника, що допоможе зменшити залежність від нестабільних ринків і зміцнити енергетичну безпеку в умовах війни та повоєнного відновлення.

Паралельно Україна шукає інших постачальників.

Зокрема, у середині липня Нафтогаз України уклав меморандум з девелопером одного з найбільших майбутніх LNG-терміналів США - компанією Argent LNG.