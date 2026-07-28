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Ціни на нафту пішли вниз після зниження напруженості між США та Іраном
09:30 28.07.2026 |
У вівторок ціни на нафту продовжили знижуватися на тлі сподівань на врегулювання конфлікту між США та Іраном, який суттєво вплинув на світові енергетичні потоки.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,47 долара, або 1,66%, до 86,89 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,45 долара, або 1,76%, до 81,16 долара за барель. Обидва показники стали найнижчими з 20 липня.
Під час попередньої торгової сесії обидва еталонні сорти нафти втратили близько 8% вартості після того, як США призупинили кампанію повітряних ударів по Ірану у вихідні.
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Сполучені Штати ведуть переговори з Іраном і є шанс на врегулювання ситуації. Водночас він наголосив, що США поновлять удари, якщо переговори проваляться. Іран виступив із подібними заявами щодо заходів у відповідь.
«Наразі полегшення через те, що вдалося знайти вихід із ситуації, послабило ціновий тиск і зменшило побоювання щодо атак хуситів на саудівську нафтову інфраструктуру. Водночас ситуація залишається вкрай нестабільною», - зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.
Призначена міністром закордонних справ міжнародно визнаного уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, Афра аль-Зуба заявила, що єменські хусити прагнуть встановити контроль над судноплавством у районі Баб-ель-Мандебської протоки за аналогією з іранським впливом на Ормузьку протоку.
Аналітик Marex Едвард Мейр зазначає: «Сумнівно, що хусити мають військові можливості для забезпечення повної блокади, особливо з огляду на те що Саудівська Аравія завдаватиме по них потужних ударів. Водночас немає сумнівів, що інтенсивність судноплавства в Червоному морі та Ормузькій протоці суттєво знизилася. Основною причиною того, що ціни не є ще вищими, залишається падіння попиту, насамперед в Азії».
Крім того, на зниження цін на нафту вплинула новина про те, що термінал Каспійського трубопровідного консорціуму на російському узбережжі Чорного моря відновив завантаження нафти після тижневої зупинки, спричиненої атаками дронів.
Проте аналітики попередили, що ризики поширення перебоїв у постачанні на Червоне море залишаються високими після того, як Саудівська Аравія збила дрони, спрямовані на нафтові об'єкти, зокрема в Ер-Ріяді. Влада країни заявила, що їх запустили з Іраку збройні угруповання, які підтримує Іран, і Саудівська Аравія залишає за собою право на відповідь.
Аналітики Barclays зазначили, що «потоки через Ормузьку протоку залишаються помірними». За їхніми даними, за тиждень, що закінчився 24 липня, чистий експорт сирої нафти та нафтопродуктів через протоку становив у середньому 2,9 млн барелів на добу порівняно з 5,9 млн барелів за попередній тиждень.
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