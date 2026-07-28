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Український експорт адаптується: поставки частково перевели на альтернативні маршрути
08:23 28.07.2026 |
Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.
Про це повідомляє Асоціація міжнародних експедиторів України.
На Дунаї з'явилися перші ознаки пожвавлення - туди поступово переорієнтовують частину пшениці та інших вантажів.
Проте експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і займають вичікувальну позицію, розраховуючи на відновлення портів, ніж на дорожчу сухопутну логістику.
Різкого переходу не сталося ані на Дунай, ані на західні автопереходи.
Попри наявність альтернативних логістичних маршрутів, вони не здатні повністю компенсувати можливості портів Великої Одеси, які у 2024 перевалили майже 97.2 млн тонн вантажів, що в середньому становить 8.1 млн тонн щомісяця, зазначають у галузі.
Експорт залізницею та автотранспортом до ЄС обмежений пропускною здатністю переходів і залізниці. За інформацією аналітиків Barva Invest, стеля місячних відвантажень, якої досягав цей напрямок - орієнтовно 900 тисяч тон на місяць.
Як зазначає Ukrainian Shipping Magszine, Дунай може забезпечити 1,3 млн т/міс, але також знаходиться у зоні ризику. Наразі він обмежений осадкою (падіння рівня води, гирло Бистре 5,5 м), вразливими під'їзними мостами та нестачею флоту після відстою.
Порт Констанца (Румунія) може знову стати ключовою артерією для українських вантажів, але входить у власний сезон зі своїми зобов'язаннями - український вантаж конкуруватиме за баржі, склади, залізницю та час обробки.
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