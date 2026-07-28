Нафта різко дешевшає після призупинення США та Іраном взаємних ударів, Brent біля $92,1 долара

Ціни на нафту різко знижуються в понеділок завдяки надіям на дипломатичне врегулювання конфлікту на Близькому Сході після того, як США та Іран призупинили взаємні удари.

Голова Центрального командування ЗС США (CENTCOM) адмірал Бред Купер рекомендував американському президенту Дональду Трампу припинити удари по іранських цілях поблизу Ормузької протоки, оскільки вони досягли межі своєї ефективності, повідомляє портал Axios із посиланням на поінформовані джерела. За їхніми словами, рекомендація Купера разом з порадами інших радників вплинула на рішення Трампа в п'ятницю призупинити американські удари по Ірану.

Представники Вашингтона підтримують контакти з Тегераном, однак успіх переговорів не гарантований, заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Попри припинення взаємних атак США та Ірану, минулими вихідними менше ніж 10 танкерів пройшли через Ормузьку протоку, свідчать дані Kpler. Крім того, інтенсивність руху суден через Баб-ель-Мандебську протоку зменшилася після того, як танкери з саудівською нафтою зазнали атаки з боку єменських хуситів.

Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:20 кч становить $92,09 за барель, що на $4,69 (4,85%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю вони подешевшали на $3,91 (3,88%), до $96,78 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у вересні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшали на $4,56 (5,11%), до $84,75 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $2,88 (3,12%) - до $89,31 за барель, що є максимумом з 4 червня.

"Ціни на нафту різко знизилися в понеділок, оскільки США та Іран утрималися від подальших воєнних дій, що стало першою відчутною ознакою можливої деескалації конфлікту", - йдеться в огляді аналітиків ING.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала майже на 10%, WTI - на 9%.

