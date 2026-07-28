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Бізнес-активність зростає: в Україні зафіксували рекорд із відкриття нових компаній
16:29 27.07.2026 |
Про це з посиланням на дані Єдиного державного реєстру повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.
«19 758 нових компаній зареєстровано в Україні за перше півріччя 2026 року. Це на 8% більше, ніж за той самий період 2025 року (18 277), і найбільше за останні три роки: у 2024-му за пів року відкрилось 18 414 компаній», - йдеться в повідомленні.
Водночас побільшало й припинень бізнесу. Так, за пів року закрилось 6 563. Це на 28% більше, ніж у відповідний період торік. Втім загальна картина залишається в плюсі: чистий приріст кількості компаній становив 13 195 бізнесів.
Найбільший абсолютний приріст компаній - в оптовій торгівлі (+2 304). Далі йдуть сфера ІТ (+1 254), нерухомість (+1 104), громадські організації (+859) та обслуговування будинків (+824).
Зменшення зафіксовано у держуправлінні та обороні (-289), освіті (-282), ветеринарії (-20), водопостачанні (-14) та творчості й мистецтві (-11).
За абсолютним приростом лідирує Київ - тут бізнесів стало більше на 5 338. Далі Львівщина (+1 220) та Дніпропетровщина (+1 177). Приріст зафіксовано у 23 регіонах, зменшення - у 4. Водночас найбільше скорочення - у прифронтових Донеччині (-157) та Луганщині (-73).
Понад половина припинень - результат ліквідації: 3 479 випадків. Ще 21% - реорганізація (1 410), 10% - процедура банкрутства (651). 9% - судове рішення про припинення, не пов'язане з банкрутством (574). Без зазначеної причини - 440 випадків (7%), припинення суб'єкта без статусу юридичної особи - 9 (менше ніж 1%).
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