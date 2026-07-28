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АНАЛІТИКА

Туреччина з 4 серпня посилює фітосанітарний контроль на українську пшеницю

Міністерство сільського і лісового господарства Турецької Республіки з 4 серпня 2026 року посилює фітосанітарний контроль на імпорт, експорт, реекспорт та транзит рослин і рослинної продукції, зокрема, пшениці, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Посилення вимог пов'язане з прийняттям турецькою стороною нового Регламенту про карантин рослин, який скасовує попереднє Положення про карантин.

"Оскільки пшениця, що імпортується до Турецької Республіки є рослиною господарем для таких шкідливих організмів як Tilletia barclayana, Tilletia indica, Tilletia caries, Tilletia controversa, Tilletia laevis (Tilletia foetida), Турецькою Республікою посилено контроль щодо виявлення зазначених шкідливих організмів у вантажах із пшеницею", - зазначено у повідомленні.

У разі виявлення цих шкідників українським експортерам відмовлятимуть у видачі фітосанітарного сертифіката на підставі статті 46 закону України "Про карантин рослин".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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