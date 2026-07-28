Пальне дорожчає: дизель за добу додав майже три гривні

У понеділок, 27 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 83 коп. до 80,91 грн/л, на дизельне пальне - на 2 грн 95 коп. до 88,18 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 84,18 грн/л (здорожчав на 45 коп.); бензин марки А-95 - 80,91 грн/л (здорожчав на 83 коп.); бензин марки А-92 - 77,64 грн/л (здорожчав на 43 коп.); дизпальне - 88,18 грн/л (здорожчало на 2 грн 95 коп.). Середня ціна автогазу становить 41,53 грн/л, що на 26 коп. більше, ніж попереднього робочого дня - 24 липня.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 39,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,95 грн/л; дизпальне - 85,95 грн/л; автогаз - 38,95 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,31 грн/л; дизпальне - 86,94 грн/л; автогаз - 39,53 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 83,5 грн/л; дизпальне - 89,5 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 92,9 грн/л; автогаз - 41,57 грн/л.







