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Пальне дорожчає: дизель за добу додав майже три гривні
19:32 27.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 84,18 грн/л (здорожчав на 45 коп.); бензин марки А-95 - 80,91 грн/л (здорожчав на 83 коп.); бензин марки А-92 - 77,64 грн/л (здорожчав на 43 коп.); дизпальне - 88,18 грн/л (здорожчало на 2 грн 95 коп.). Середня ціна автогазу становить 41,53 грн/л, що на 26 коп. більше, ніж попереднього робочого дня - 24 липня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 39,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,95 грн/л; дизпальне - 85,95 грн/л; автогаз - 38,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,31 грн/л; дизпальне - 86,94 грн/л; автогаз - 39,53 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 83,5 грн/л; дизпальне - 89,5 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 92,9 грн/л; автогаз - 41,57 грн/л.
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