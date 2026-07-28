Фінансові новини
- |
- 28.07.26
- |
- 19:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на АЗС знову зросли: бензин цього разу не подорожчав
13:15 28.07.2026 |
Великі мережі АЗС підвищили вартість пального - здорожчання стосується дизельного пального та LPG, тоді як ціни на ціни на бензини переважно залишилися без змін.
Про це пише НафтоРинок.
Найбільше ціни на дизпальне підняла мережа SOCAR, де ДП та ДП+ зросли на 2,00 грн/л. На станціях WOG дизель подорожчав на 1,30 грн/л. Мережі AMIC та UKRNAFTA підвищили ціни на всі види дизпального на 1,00 грн/л, а UPG додала 0,40 грн/л.
Ціни на LPG також зросли. WOG, UKRNAFTA та OKKO підвищили вартість автогазу на 1,00 грн/л. На станціях KLO цей вид пального подорожчав на 0,50 грн/л, на UPG на 0,40 грн/л, а на AMIC - 0,30 грн/л.
Водночас ціни на бензин залишилися стабільними тлі інших видів пального. Зміни були лише в мережі AMIC, яка знизила вартість бензину: ціна на стандартний бензин А-95 знизилася на 0,48 грн/л, а А-95+ здешевшав на 0,49 грн/л.
|Мережа
|А-95
|А-95+
|ДП
|ДП+
|28.07
|+/- до 27.07
|28.07
|+/- до 27.07
|28.07
|+/- до 27.07
|28.07
|+/- до 27.07
|UKRNAFTA
|79,90
|*
|82,90
|*
|86,90
|+1,00
|88,90
|+1,00
|WOG
|83,50
|*
|85,90
|*
|90,80
|+1,30
|93,80
|+1,30
|OKKO
|82,90
|*
|85,90
|*
|89,90
|*
|92,90
|*
|UPG
|79,90
|*
|81,90
|*
|86,90
|+0,40
|88,90
|+0,40
|KLO
|83,20
|*
|85,00
|*
|89,70
|*
|92,10
|*
|SOCAR
|85,40
|*
|84,40
|*
|92,90
|+2,00
|95,90
|+2,00
|БРСМ
|78,99
|*
|*
|*
|86,99
|*
|89,99
|*
|AMIC
|79,99
|-0,48
|82,94
|-0,49
|88,90
|+1,00
|90,90
|+1,00
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня
ТОП-НОВИНИ
|Брюссель просить заблокувати закон, ухвалення якого було однією з його вимог
|Українські дрони отримають британський захист: Лондон передасть технології РЕБ
|Україна шукає рішення після зупинки заходу суден до портів – Висоцький
|НБУ планує запровадити систему ризик-маркування для всіх платежів
Національний банк України (НБУ) пропонує зобов'язати надавачів платіжних послуг присвоювати кожній платіжній операції маркер низького, середнього або високого ризику, причому операції з високим ризиком мають автоматично зупинятися до з'ясування деталей та отримання підтвердження користувача, свідчить проєкт постанови регулятора.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня
|Ціни на приватні будинки ростуть: ринок фіксує сплеск попиту
|Вантажні перевезення в Україні зросли на 3,5%, пасажирські скоротилися на 4,8% – Держстат
|Імпорт авто в Україну сягнув 169 тисяч: бензинові моделі — у лідерах
|Ціни на АЗС знову зросли: бензин цього разу не подорожчав
|Зерновий ринок напружився: світові ціни на пшеницю злетіли до максимуму за два роки
Бізнес
|Криптомайнінговий пул Poolin оголосив про банкрутство: активи виставили на продаж
|Новий термоядерний реактор Texatron виходить на випробування після схвалення влади Техасу
|Google оштрафували на понад мільярд доларів: ЄС вимагає змінити Пошук і Google Play
Європейська комісія прийняла рішення у двох розслідуваннях щодо Google та виписала компанії два штрафи - один, на €460 мільйонів, за надавання переваги власному пошуковому сервісу над конкурентами та другий, на €430 мільйонів, за обмеження можливості Android-розробників перенаправляти користувачів на альтернативні способи оплати.
|Uber та Lyft отримали право звільняти водіїв: рішення суду Нью-Йорка
|Усі потужні моделі ШІ демонстрували спроби обману людей — дослідження
|BMW відмовляється від механічної трансмісії: чому «механіка» йде в минуле
|В Україні посилили контроль за продажем авто: запрацював інструмент для виявлення схем