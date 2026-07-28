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АНАЛІТИКА

Ціни на АЗС знову зросли: бензин цього разу не подорожчав

Великі мережі АЗС підвищили вартість пального - здорожчання стосується дизельного пального та LPG, тоді як ціни на ціни на бензини переважно залишилися без змін.

Про це пише НафтоРинок.

Найбільше ціни на дизпальне підняла мережа SOCAR, де ДП та ДП+ зросли на 2,00 грн/л. На станціях WOG дизель подорожчав на 1,30 грн/л. Мережі AMIC та UKRNAFTA підвищили ціни на всі види дизпального на 1,00 грн/л, а UPG додала 0,40 грн/л.

Ціни на LPG також зросли. WOG, UKRNAFTA та OKKO підвищили вартість автогазу на 1,00 грн/л. На станціях KLO цей вид пального подорожчав на 0,50 грн/л, на UPG на 0,40 грн/л, а на AMIC - 0,30 грн/л.

Водночас ціни на бензин залишилися стабільними тлі інших видів пального. Зміни були лише в мережі AMIC, яка знизила вартість бензину: ціна на стандартний бензин А-95 знизилася на 0,48 грн/л, а А-95+ здешевшав на 0,49 грн/л.


МережаА-95А-95+ДПДП+
28.07+/- до 27.0728.07+/- до 27.0728.07+/- до 27.0728.07+/- до 27.07
UKRNAFTA79,90*82,90*86,90+1,0088,90+1,00
WOG83,50*85,90*90,80+1,3093,80+1,30
OKKO82,90*85,90*89,90*92,90*
UPG79,90*81,90*86,90+0,4088,90+0,40
KLO83,20*85,00*89,70*92,10*
SOCAR85,40*84,40*92,90+2,0095,90+2,00
БРСМ78,99***86,99*89,99*
AMIC79,99-0,4882,94-0,4988,90+1,0090,90+1,00
За матеріалами: Економічна правда
 

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