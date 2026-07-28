МВФ прогнозує рівень безробіття в Україні на рівні 11,3% у 2027 році

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, рівень безробіття в Україні у 2027 році очікується на рівні 11,3% проти 11,6% у 2025 році та 10,2% у 2026 році.

Про це повідомляє голова податкового Комітету Ради Данило Гетманцев.

Станом на кінець червня 2026 року в Україні було офіційно зареєстровано 93,1 тис. безробітних. Це на 2,2% менше, ніж рік тому, та на 1,3% менше, ніж наприкінці травня.

Загалом у першому півріччі статус безробітного мали 220,6 тис. осіб, що на 2,8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Але тут важливе уточнення: МВФ оцінює безробіття в країні загалом за методологією Міжнародної організації праці, а поточна статистика охоплює лише людей, які офіційно зареєструвалися як безробітні. Тому зменшення кількості зареєстрованих безробітних ще не означає, що стільки ж людей знайшли роботу: статус може бути припинений, наприклад, через вступ на навчання, призначення пенсії або за заявою самої людини", ‒ зазначив Гетманцев.

За його словами, попри зменшення кількості зареєстрованих безробітних, на ринку праці зберігається дисбаланс.

На кінець червня у базі Державної служби зайнятості налічувалося 63,2 тис. вакансій, тобто приблизно дві вакансії припадали на трьох зареєстрованих безробітних.

Водночас роботодавці й надалі відчувають дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, оскільки професійні навички багатьох шукачів роботи не відповідають вимогам вакансій.

Статистика за регіонами

Порівняно з червнем 2025 року найбільше зростання кількості зареєстрованих безробітних зафіксовано в:

Івано-Франківській області ‒ на 19,4%;

Тернопільській області ‒ на 16,2%;

Чернівецькій області ‒ на 12%;

Львівській області ‒ на 10%;

Волинській області ‒ на 7,2%.

Водночас найбільше скорочення кількості зареєстрованих безробітних спостерігалося в:

Рівненській області ‒ на 9,1%;

Полтавській області ‒ на 6,9%;

Київській області ‒ на 4,6%.

На регіональні відмінності можуть впливати міграція населення, структура місцевої економіки та попит роботодавців на працівників.







