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МВФ прогнозує рівень безробіття в Україні на рівні 11,3% у 2027 році
10:58 28.07.2026 |
За прогнозом Міжнародного валютного фонду, рівень безробіття в Україні у 2027 році очікується на рівні 11,3% проти 11,6% у 2025 році та 10,2% у 2026 році.
Про це повідомляє голова податкового Комітету Ради Данило Гетманцев.
Станом на кінець червня 2026 року в Україні було офіційно зареєстровано 93,1 тис. безробітних. Це на 2,2% менше, ніж рік тому, та на 1,3% менше, ніж наприкінці травня.
Загалом у першому півріччі статус безробітного мали 220,6 тис. осіб, що на 2,8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"Але тут важливе уточнення: МВФ оцінює безробіття в країні загалом за методологією Міжнародної організації праці, а поточна статистика охоплює лише людей, які офіційно зареєструвалися як безробітні. Тому зменшення кількості зареєстрованих безробітних ще не означає, що стільки ж людей знайшли роботу: статус може бути припинений, наприклад, через вступ на навчання, призначення пенсії або за заявою самої людини", ‒ зазначив Гетманцев.
За його словами, попри зменшення кількості зареєстрованих безробітних, на ринку праці зберігається дисбаланс.
На кінець червня у базі Державної служби зайнятості налічувалося 63,2 тис. вакансій, тобто приблизно дві вакансії припадали на трьох зареєстрованих безробітних.
Водночас роботодавці й надалі відчувають дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, оскільки професійні навички багатьох шукачів роботи не відповідають вимогам вакансій.
Статистика за регіонами
Порівняно з червнем 2025 року найбільше зростання кількості зареєстрованих безробітних зафіксовано в:
Водночас найбільше скорочення кількості зареєстрованих безробітних спостерігалося в:
На регіональні відмінності можуть впливати міграція населення, структура місцевої економіки та попит роботодавців на працівників.
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