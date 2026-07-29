Частка аграрної продукції в експорті України зросла до 60%

У січні-червні 2026 року частка агропродовольчої продукції у загальному експорті України сягнула 60%, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки», передає Укрінформ.

«У І півріччі 2026 року частка агропродовольчої продукції становила 60% в загальному експорті України, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі. Це на 3% більше показника 2025 року за відповідний період», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, характерною рисою січня-червня стало збереження високої частки експорту продукції з більшою доданою вартістю. Так, готові харчові продукти, борошно, солод, крохмаль, молочні та яєчні продукти забезпечили близько 19% усіх поставок української агропродукції за кордон.

За даними Державної митної служби, за шість місяців 2026 року зовнішньоторговельний оборот агропродовольчої продукції становив понад 17,29 млрд дол., що на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема, експорт зріс на 11% - до 12,59 млрд дол., імпорт - на 8%, до 4,7 млрд дол.

Водночас додатне сальдо торгівлі агропродовольчою продукцією збільшилося до понад 7,88 млрд дол.

Науковці зауважили, що попри зростання показників зовнішньої торгівлі, експортний потенціал галузі використовується не повністю через посилення російських обстрілів одеських морських портів, що підвищує безпекові ризики та ускладнює логістику.

Наголошується, що додаткові можливості для українських експортерів мають забезпечити зона вільної торгівлі з Об'єднаними Арабськими Еміратами, яка почала діяти з 1 липня 2026 року, та очікуване набуття чинності угодою про вільну торгівлю з Туреччиною.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, упродовж 2026 року агропродовольчий сектор працюватиме в умовах збереження воєнних ризиків, що й надалі впливатимуть на кон'юнктуру внутрішнього ринку та експортний потенціал країни.