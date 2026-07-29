Фінансові новини
- |
- 29.07.26
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка аграрної продукції в експорті України зросла до 60%
09:09 29.07.2026 |
У січні-червні 2026 року частка агропродовольчої продукції у загальному експорті України сягнула 60%, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки», передає Укрінформ.
«У І півріччі 2026 року частка агропродовольчої продукції становила 60% в загальному експорті України, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі. Це на 3% більше показника 2025 року за відповідний період», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, характерною рисою січня-червня стало збереження високої частки експорту продукції з більшою доданою вартістю. Так, готові харчові продукти, борошно, солод, крохмаль, молочні та яєчні продукти забезпечили близько 19% усіх поставок української агропродукції за кордон.
За даними Державної митної служби, за шість місяців 2026 року зовнішньоторговельний оборот агропродовольчої продукції становив понад 17,29 млрд дол., що на 10% більше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема, експорт зріс на 11% - до 12,59 млрд дол., імпорт - на 8%, до 4,7 млрд дол.
Водночас додатне сальдо торгівлі агропродовольчою продукцією збільшилося до понад 7,88 млрд дол.
Науковці зауважили, що попри зростання показників зовнішньої торгівлі, експортний потенціал галузі використовується не повністю через посилення російських обстрілів одеських морських портів, що підвищує безпекові ризики та ускладнює логістику.
Наголошується, що додаткові можливості для українських експортерів мають забезпечити зона вільної торгівлі з Об'єднаними Арабськими Еміратами, яка почала діяти з 1 липня 2026 року, та очікуване набуття чинності угодою про вільну торгівлю з Туреччиною.
За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, упродовж 2026 року агропродовольчий сектор працюватиме в умовах збереження воєнних ризиків, що й надалі впливатимуть на кон'юнктуру внутрішнього ринку та експортний потенціал країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти Росії отримав підтримку Сенату США
|«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня
|Брюссель просить заблокувати закон, ухвалення якого було однією з його вимог
|Українські дрони отримають британський захист: Лондон передасть технології РЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Нафта зростає у ціні понад 7%, Brent торгується понад $90 за барель
|Середня зарплата в Україні в червні виросла на 5,9% і становила 32,783 тис. грн – Держстат
|Місцеву владу хочуть залучити до фінансування приміських залізничних маршрутів
|Влада планує нову податкову амністію для легалізації доходів
|Brent дорожчає: нафтові котирування злетіли після ударів США по Іраку
|На нафтогазовий аукціон Держгеонадр не подали жодної заявки
Бізнес
|У США представили «живий» матеріал для 3D-принтерів із властивостями біологічних тканин
|Керівник OpenAI вважає, що ера сингулярності штучного інтелекту вже настала
|Гонка ШІ прискорюється: NVIDIA і Microsoft виступили за відкриті моделі після Kimi K3
|Аналог Starlink з України готує масштабний запуск супутників на орбіту
|Криптомайнінговий пул Poolin оголосив про банкрутство: активи виставили на продаж
|Новий термоядерний реактор Texatron виходить на випробування після схвалення влади Техасу
|Google оштрафували на понад мільярд доларів: ЄС вимагає змінити Пошук і Google Play
Європейська комісія прийняла рішення у двох розслідуваннях щодо Google та виписала компанії два штрафи - один, на €460 мільйонів, за надавання переваги власному пошуковому сервісу над конкурентами та другий, на €430 мільйонів, за обмеження можливості Android-розробників перенаправляти користувачів на альтернативні способи оплати.