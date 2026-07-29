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В Україні зростає розмір середньої пенсії на тлі скорочення кількості пенсіонерів
10:11 29.07.2026 |
За даними Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні продовжує зростати. Водночас значна частина пенсіонерів і надалі отримує мінімальні виплати, а кількість отримувачів скорочується.
Про це повідомляє Знай.UA.
Станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується близько 10 млн пенсіонерів. Для порівняння, на початку 2022 року їхня кількість становила приблизно 11,1 млн.
Таким чином, за кілька років число одержувачів пенсій скоротилося більш ніж на 1 млн осіб.
Водночас середній розмір пенсії станом на липень 2026 року перевищив 7 200 грн. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив близько 3 778 грн, а у 2025 році - 6 400 грн.
За офіційною статистикою, 44,6% пенсіонерів отримують пенсію, що не перевищує 5 тис. грн.
Зокрема:
Експерти зазначають, що зростання середньої пенсії насамперед пов'язане з індексацією виплат, спеціальними пенсіями для окремих категорій громадян, а також підвищенням окремих соціальних стандартів.
Крім того, на середній показник істотно впливають високі пенсії відносно невеликої кількості отримувачів.
За даними статистики, понад 72% українських пенсіонерів отримують пенсію за віком. Ще близько 15% припадає на пенсії по інвалідності, приблизно 7% - на пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Соціальні пенсії займають незначну частку від загальної кількості пенсійних виплат.
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