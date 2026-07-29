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АНАЛІТИКА

В Україні зростає розмір середньої пенсії на тлі скорочення кількості пенсіонерів

10:11 29.07.2026 |

Економіка

За даними Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні продовжує зростати. Водночас значна частина пенсіонерів і надалі отримує мінімальні виплати, а кількість отримувачів скорочується.

Про це повідомляє Знай.UA.

Станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується близько 10 млн пенсіонерів. Для порівняння, на початку 2022 року їхня кількість становила приблизно 11,1 млн.

Таким чином, за кілька років число одержувачів пенсій скоротилося більш ніж на 1 млн осіб.

Водночас середній розмір пенсії станом на липень 2026 року перевищив 7 200 грн. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив близько 3 778 грн, а у 2025 році - 6 400 грн.

За офіційною статистикою, 44,6% пенсіонерів отримують пенсію, що не перевищує 5 тис. грн.

Зокрема:

  • до 3 тис. грн - близько 3,7% пенсіонерів;
  • від 3 до 4 тис. грн - майже 24%;
  • від 4 до 5 тис. грн - 17,2%;
  • від 5 до 10 тис. грн - 36,5%;
  • понад 10 тис. грн - близько 18%.

    • Експерти зазначають, що зростання середньої пенсії насамперед пов'язане з індексацією виплат, спеціальними пенсіями для окремих категорій громадян, а також підвищенням окремих соціальних стандартів.

    Крім того, на середній показник істотно впливають високі пенсії відносно невеликої кількості отримувачів.

    За даними статистики, понад 72% українських пенсіонерів отримують пенсію за віком. Ще близько 15% припадає на пенсії по інвалідності, приблизно 7% - на пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Соціальні пенсії займають незначну частку від загальної кількості пенсійних виплат. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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