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АНАЛІТИКА

Японія допоможе Україні створити сучасний Центр дослідження ґрунтів

10:55 29.07.2026 |

Новини АПК

В Україні планують створити Центр передового досвіду з аналізу ґрунтів (Soil Analysis Center of Excellence). Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля у вівторок, 28 липня.

"Ідеться не про створення нової установи, а про формування мережі українських лабораторій та наукових установ, які працюватимуть за єдиними методиками відбору проб, аналізу та оцінки стану ґрунтів", - уточнили там.

Партнером цієї ініціативи є Японське агентство міжнародної співпраці (Japan International Cooperation Agency, JICA). Воно розгляне можливість підтримки, зокрема, через залучення міжнародних експертів, навчання та ознайомчі візити до Японії.

Базовою установою мережі стане Інститут охорони ґрунтів України, до роботи також можуть долучитися Національний університет біоресурсів і природокористування України та інші лабораторії. JICA розгляне можливість підтримки цієї ініціативи.

Така система здатна підвищити ефективність використання земель та зробити український аграрний сектор більш конкурентоспроможним. Якщо всі лабораторії працюватимуть за однаковими методиками, результати аналізів будуть порівнянними незалежно від регіону. Також ці дані буде простіше накопичувати та зберігати в рамках об'єднаної мережі. Для моніторингу наслідків війни ця система теж важлива, оскільки допоможе системно оцінювати масштаби забруднення та визначати пріоритети для відновлення земель.

Пілотний проєкт - відновлення забруднених ґрунтів в Ізюмському районі.

У Мінекономіки зазначили, що для визначення пріоритетних земельних ділянок уже використовується система GRIT (Ground Rehabilitation through Innovation Technologies) - цифрова платформа для планування, пріоритизації та моніторингу гуманітарного розмінування, створена на базі технологій компанії Palantir.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Японія
 

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