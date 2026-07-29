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АНАЛІТИКА

Жнива-2026: українські фермери зібрали понад 10,6 млн тонн зернових

11:15 29.07.2026 |

Новини АПК

Українські сільгоспвиробники вже намолотили 10,65 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

«Станом на 28 липня аграрії всіх областей уже обмолотили 2,6 млн га, або 22% прогнозованих площ, та намолотили 10,65 млн тонн зерна нового врожаю», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці вже зібрано 6,61 млн т із площі понад 1,53 млн га при середній врожайності 43,2 ц/га. Ячменю намолочено 3,49 млн т із площі 790 тис. га при врожайності 44,2 ц/га.


Гороху зібрано 549,5 тис. т із площі 279,5 тис. га при врожайності 19,7 ц/га.

Наразі аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей лідирують за обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур.

Зокрема, аграрії Одещини намолотили понад 2,42 млн т зерна з площі 586,7 тис. га, Миколаївщини - понад 1,79 млн т із площі 514,1 тис. га, а сільгоспвиробники Дніпропетровщини намолотили понад 1,49 млн т зерна з площі 376,4 тис. т.

Також триває збирання ріпаку. Наразі аграрії України вже зібрали 1,31 млн т з площі 539,6 тис. га (41% площ).
 

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