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Жнива-2026: українські фермери зібрали понад 10,6 млн тонн зернових
11:15 29.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
«Станом на 28 липня аграрії всіх областей уже обмолотили 2,6 млн га, або 22% прогнозованих площ, та намолотили 10,65 млн тонн зерна нового врожаю», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, пшениці вже зібрано 6,61 млн т із площі понад 1,53 млн га при середній врожайності 43,2 ц/га. Ячменю намолочено 3,49 млн т із площі 790 тис. га при врожайності 44,2 ц/га.
Гороху зібрано 549,5 тис. т із площі 279,5 тис. га при врожайності 19,7 ц/га.
Наразі аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей лідирують за обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур.
Зокрема, аграрії Одещини намолотили понад 2,42 млн т зерна з площі 586,7 тис. га, Миколаївщини - понад 1,79 млн т із площі 514,1 тис. га, а сільгоспвиробники Дніпропетровщини намолотили понад 1,49 млн т зерна з площі 376,4 тис. т.
Також триває збирання ріпаку. Наразі аграрії України вже зібрали 1,31 млн т з площі 539,6 тис. га (41% площ).
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