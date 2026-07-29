Brent дорожчає: нафтові котирування злетіли після ударів США по Іраку

Ціни на нафту у середу, 29 липня, зросли приблизно на 3 долари за барель після спільних ударів США та Саудівської Аравії по Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,15 долара, або 3,8% - до 87,24 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) - на 2,73 долара, або 3,4% - до 81,99 долара за барель.

Нафта почала знову дорожчати після того, як у США заявили, що перехопили ракетний удар, спрямований проти американських військ.

Після цього США та Саудівська Аравія завдали ударів проти підтримуваних Іраном угруповань в Іраку, звинувативши їх у атаках дронів на саудівські нафтові об'єкти. У відповідь в Ірані назвали ці звинувачення "серйозною помилкою".

Агентство зазначає, що останні події послаблюють очікування щодо швидкої деескалації напруженості в Перській затоці. 28 липня лише п'ять товарних суден пройшли через Ормузьку протоку, де рух танкерів залишається низьким.

Аналітики DBS Bank припускають, що ціни на нафту Brent продовжуватимуть коливатися в діапазоні 80-100 доларів за барель найближчим часом, оскільки конфлікт на Близькому Сході то затихає, то знову розгорається.

На думку експертів, повне зняття блокади Ормузької протоки не буде досягнуто, і ціни на нафту можуть досягти вищого рівня, близько 80 доларів за барель, навіть за умов деескалації.

За попередніми оцінками, запаси сирої нафти в США впали приблизно на 3,3 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 24 липня. В свою чергу OPEC+ має призупинити збільшення видобутку нафти на три місяці, починаючи з жовтня, що ще більше підтримає ціни.

Удари США та Саудівської Аравії по Іраку

Нагадаємо, 28 липня США спільно зі Збройними силами Саудівської Аравії завдали серії високоточних ударів по проіранських бойовиках в Іраку. Операція стала відповіддю на атаки, які, за даними американської сторони, координував Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

У США заявили, що спільна операція стала "рішучою відповіддю" на понад 30 атак із застосуванням безпілотників, які за останні 72 години здійснили підтримувані Іраном бойовики.

При цьому американські військові наголосили, що жодна з атак на сили США не досягла своєї мети.