Ціни на нафту коливаються між зростанням і зниженням, Brent торгується близько $90,75 за барель

Ціни на нафту коливаються між зростанням і зниженням на торгах у четвер, незважаючи на удари США по Ірану, що тривають.

Котирування вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:20 кч становило $90,75 за барель, що на $0,01 (0,01%) вище за показник на момент закриття попередніх торгів. У середу ці контракти подорожчали на $6,65 (7,9%), до $90,74 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у вересні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,67 (0,79%), до $84,79 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зросла на $0,01 (0,01%), до $84,47 за барель.

Нафта різко подорожчала в середу після заяви президента США Дональда Трампа, який пообіцяв жорстку відповідь на удар Ірану по американській базі в Йорданії.

"Ми завдамо по них сильного удару, - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, уживши також нецензурну лексику. - Їм буде важко".

ВПС Ірану раніше повідомили про завдання удару із застосуванням кількох балістичних ракет по американській авіабазі та командному пункту Центрального командування ЗС США (CENTCOM) у Йорданії.

У ніч на четвер американські збройні сили провели двогодинну серію ударів по Ірану. Було атаковано десятки цілей Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Ірані, зокрема військові командні центри, пускові позиції ракет і безпілотників, об'єкти берегової охорони та оборони, а також морські об'єкти, повідомило CENTCOM.

Зростання цін на нафту стримується тим, що поставки сировини з Перської затоки тривають, незважаючи на майже повну зупинку руху танкерів через Ормузьку протоку, яку блокує Іран. Згідно з оцінками Rystad Energy, нафту в обсязі близько 13 млн барелів на добу, як і раніше, експортують із цього регіону.

Навіть після заяви єменських хуситів про намір блокувати постачання саудівської нафти через Червоне море танкери, особливо пов'язані з Китаєм, продовжують рух через Баб-ель-Мандебську протоку.

"Хоча загальний обсяг поставок скоротився, нафту продовжують експортувати з регіону різними каналами, а додаткові обхідні маршрути опрацьовуються. Що довше зберігатиметься така ситуація, то сильніше ці альтернативні маршрути та методи послаблюватимуть можливість Ірану використовувати Ормузьку протоку як важіль тиску", - зазначає аналітик IG Тоні Сікамор.

