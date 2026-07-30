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Зарплати в «оборонці» піднялися до $2500, але поступаються IT-ринку
14:59 30.07.2026 |
У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у DefTech загалом становить 2500 дол. - в середньому на 200 дол. менше, ніж в IT загалом.
Про це йдеться в дослідженні DOU.
У червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у DefTech загалом становить 2500 дол., без змін за пів року.
Зарплата розробників у DefTech зросла на 350 дол. - до 3200 дол. Водночас сфера динамічно розвивається, тому в результатах окремих замірів можуть бути коливання.
У дослідженні враховані відповіді 542 фахівців, які в зарплатному опитуванні DOU у червні 2026 року вказали, що працюють у сфері DefTech. Серед них окремо виділено 127 людей - Software Engineer / Developer у сфері DefTech.
Зарплати з IT загалом взяті з відповідей 12 375 фахівців, зокрема 4294 розробників.
Різниця між зарплатами в IT і DefTech залежить від посади: Lead+ і Senior заробляють більше в IT, джуніори - у DefTech. Зарплати DefTech-розробників залишаються на 9% нижчими, ніж в IT.
Інфографіка: DOU
Водночас розробники DefTech на Python випереджають IT аж на 1000 дол., заробляючи 4500 дол. в медіані.
Водночас у низці категорій зарплати в DefTech є вищими, ніж в IT. Зокрема йдеться про DevOps, DS / AI / ML / Data Engineering, Product Management та QA.
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