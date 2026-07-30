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АНАЛІТИКА

До бюджету України надійшли €3,47 млрд від ЄС

14:11 30.07.2026 |

Економіка

Україна отримала черговий транш від Євросоюзу в розмірі 3,47 мільярда євро. Кошти підуть на оборону та найважливіші потреби держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.


Скільки грошей отримала Україна

Держава отримала 3,47 мільярда євро в межах європейського механізму Ukraine Support Loan. Кошти вже надійшли до державного бюджету.


На що підуть кошти

"Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб", - заявив Сергій Корецький.Прем'єр-міністр також назвав загальні цифри фінансування, яке Україна отримує в межах цього механізму цього року.


Скільки коштів передбачено на 2026 рік

Загалом у 2026 році в межах Ukraine Support Loan для України передбачено 45 мільярдів євро. Станом на сьогодні країна вже залучила 11,6 мільярда євро.

З них:

  • 3,2 мільярда євро пішли на бюджетні потреби;
  • 8,4 мільярда євро спрямували на оборону.
    •
    За матеріалами: РБК-Україна
     

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