Фінансові новини
- |
- 30.07.26
- |
- 21:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До бюджету України надійшли €3,47 млрд від ЄС
14:11 30.07.2026 |
Україна отримала черговий транш від Євросоюзу в розмірі 3,47 мільярда євро. Кошти підуть на оборону та найважливіші потреби держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
Скільки грошей отримала Україна
Держава отримала 3,47 мільярда євро в межах європейського механізму Ukraine Support Loan. Кошти вже надійшли до державного бюджету.
На що підуть кошти
"Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб", - заявив Сергій Корецький.Прем'єр-міністр також назвав загальні цифри фінансування, яке Україна отримує в межах цього механізму цього року.
Скільки коштів передбачено на 2026 рік
Загалом у 2026 році в межах Ukraine Support Loan для України передбачено 45 мільярдів євро. Станом на сьогодні країна вже залучила 11,6 мільярда євро.
З них:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Податок на посилки: уряд погодив нові правила з винятком
|Влада планує нову податкову амністію для легалізації доходів
|Законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти Росії отримав підтримку Сенату США
|«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Подорожчання пального триває: ціна дизеля в Україні перевищила 90 гривень
|НБУ оновив очікування щодо інфляції: 10% у 2026 році та 6,9% у 2027 році
|Зарплати в «оборонці» піднялися до $2500, але поступаються IT-ринку
|До бюджету України надійшли €3,47 млрд від ЄС
|Ринок праці для ВПО: понад 23 тисячі українців отримали роботу за підтримки Держслужби зайнятості
|Попит на ОПЗ зріс через кризу на Близькому Сході – Україна готує продаж
Бізнес
|США запроваджують обмеження на іноземні роботи й сонячне обладнання через загрозу шпигунства
|Конкурент ASML: Китай розпочав серійний випуск установок DUV-літографії
|Історичний рубіж: капіталізація Apple подолала позначку у $5 трлн
|Сам звів «античний амфітеатр» і заробляв на туристах: в Італії винесли вирок чоловіку
|Конкурент Starlink: Amazon планує угруповання з 5105 супутників для мобільного зв’язку
|В Україні оновили правила відпочинку водіїв комерційного транспорту: головні зміни
|У США представили «живий» матеріал для 3D-принтерів із властивостями біологічних тканин