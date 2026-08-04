НКЦПФР озвучила ключові деталі майбутнього закону про криптовалюти

Голова НКЦПФР Олексій Семенюк розповів про поточний стан підготовки законопроєкту щодо регулювання ринку віртуальних активів в Україні. За його словами, текст документа готовий приблизно на 90%, а завершити його планують уже в серпні.

Водночас низка ключових питань, зокрема оподаткування та правовий статус криптоактивів у кримінальному й виконавчому провадженні, досі залишаються відкритими. Про це Семенюк заявив в інтерв'ю, коментуючи перебіг роботи над законопроєктом після того, як під час Incrypted Conference 2026 регулятори повідомили про намір фіналізувати текст документа в серпні.

Положення законопроєкту, які вже погоджені

Коментуючи строки підготовки документа, Семенюк наголосив, що серпень стосується саме завершення роботи над текстом, а не його ухвалення парламентом.

Він зазначив, що остаточно погодженим є розподіл повноважень між державними органами:

«Що закрито: насамперед розподіл повноважень - НКЦПФР як основний регулятор ринку віртуальних активів із чітко зарезервованим переліком компетенцій Національного банку. Цей перелік погоджений, і предметом торгу він не є».

Також сторони погодили класифікацію віртуальних активів відповідно до європейського регламенту MiCA. Документ передбачає поділ на:

токени, прив'язані до активів;

токени електронних грошей;

інші віртуальні активи.

Крім того, узгоджено правила ліцензування постачальників послуг, пов'язаних із віртуальними активами, та пруденційні вимоги до них. Йдеться, зокрема, про вимоги до капіталу, порядок зберігання клієнтських активів, їх відокремлення від власних коштів компаній і процедури фінансового моніторингу.

Окремо погоджено спеціальний режим роботи ринку під час воєнного стану та дев'ятимісячний період для підготовки необхідних підзаконних актів після ухвалення закону.

Податки та юридичний статус криптоактивів залишаються відкритими питаннями

Попри значний прогрес, кілька блоків законопроєкту все ще перебувають на етапі узгодження.

Перший із них стосується оподаткування операцій із криптовалютами, в тому числі «ставка, база, момент виникнення податкового зобовʼязання, тривалість пільгового періоду».

Ще одним невирішеним питанням залишається юридичний статус віртуальних активів у кримінальному процесі та виконавчому провадженні.

«Це не наша компетенція, але без цього закон не працює - і саме там зараз найповільніше», - підкреслив Семенюк.

Крім того, тривають консультації щодо перехідного періоду після набуття законом чинності.

Робота над законодавчим врегулюванням ринку криптоактивів в Україні триває вже кілька років. У вересні 2025 року законопроєкт про віртуальні активи пройшов перше читання у Верховній Раді після тривалого періоду доопрацювання та дискусій. Детальніше в матеріалі:

Згодом, у жовтні 2025 року, народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що до законопроєкту №10225-д внесли 2538 правок, через що підготовка документа до другого читання затягнулася.