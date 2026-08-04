Долар США стабільний щодо євро та фунта, дешевшає щодо єни після валютних інтервенцій Токіо

Долар США стабільний щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у понеділок, різко дешевшає в парі з єною після спільних інтервенцій Токіо та Вашингтона з метою підтримки курсу японської національної валюти.

Індекс DXY, який розраховує ICE та який демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарського франка, єни, канадського долара, фунта стерлінгів і шведської крони), втрачає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Пара євро/долар станом на 9:05 кч торгується на рівні $1,1536 порівняно з $1,1529 на момент закриття попередньої сесії. Курс фунта становить $1,3477 проти $1,3482 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною на цей час знизилася до 156,42 єни порівняно зі 157,38 єни за підсумками торгів у п'ятницю.

У п'ятницю курс долара щодо єни впав на 1,3%, що було сприйнято трейдерами як сигнал про інтервенції на валютному ринку. Пізніше міністерство фінансів Японії підтвердило, що вперше за 15 років вдалося до спільних інтервенцій зі США з метою підтримки курсу національної валюти.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон приєднався до валютних інтервенцій, які допомогли підвищити курс єни, на знак дружби з Токіо. Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що Штати в разі потреби знову візьмуть участь у спільних інтервенціях із Японією.

На початку торгів у понеділок курс долара в парі з єною знову пішов угору, але швидко перейшов до різкого зниження, і експерти вважають, що японське міністерство фінансів знову провело інтервенції.

"Сама по собі динаміка курсу єни вказує на інтервенції", - зазначає аналітик Macquarie Group у Сінгапурі Гарет Беррі.

"Імовірно, влада Японії продовжить валютні інтервенції найближчими днями, якщо єна почне відігравати нещодавнє зміцнення, - йдеться в огляді експертів Goldman Sachs. - Ми, як і раніше, вважаємо, що це є ефективним інструментом, який дає змогу Токіо виграти час доти, доки фундаментальні чинники не почнуть складатися на користь зміцнення єни".

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7507 юаня порівняно з 6,7527 юаня на момент закриття ринку в п'ятницю.

