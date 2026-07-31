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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 44,66 грн/$1
13:04 31.07.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 31 липня 2026 року.
|Показник
|30.07.2026
|31.07.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.8125
|44.6623
|-0.34
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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