Фінансові новини
- |
- 03.08.26
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ранній доступ до постів Трампа став платною послугою для трейдерів
08:52 03.08.2026 |
Компанія Trump Media and Technology Group (TMTG), яка володіє соціальною мережею Truth Social, запустила платний сервіс, що дозволяє фінансовим компаніям отримувати сповіщення про нові дописи президента США Дональда Трампа раніше за інших користувачів.
Про це повідомляє NBC News, пише "Європейська правда".
Новий сервіс під назвою Truth API запрацював у суботу. За підпискою фінансові установи та інші організації можуть отримувати ліцензований потік даних у режимі реального часу з "найбільш значущими для ринку" публікаціями на платформі.
У компанії заявляють, що сервіс надає прямий доступ до дописів, які можуть впливати на фінансові ринки.
Трамп, який має близько 13 мільйонів підписників на Truth Social, активно використовує платформу для офіційних заяв під час свого другого президентського терміну. Зокрема, саме там він повідомляв про запровадження нових мит.
Такий спосіб комунікації суттєво відрізняється від практики попередніх президентів США, які зазвичай робили подібні оголошення через пресслужбу Білого дому або офіційний сайт адміністрації.
Хоча багато трейдингових компаній уже отримують дописи Трампа через сервіси Bloomberg, Reuters та інших постачальників даних, новий сервіс може дати клієнтам доступ до повідомлень на кілька секунд або навіть мілісекунд раніше за широку аудиторію.
Для компаній, що займаються високочастотною торгівлею, така перевага може мати істотне значення.
Сам Трамп також може отримати фінансову вигоду від нового сервісу. Згідно з його фінансовою декларацією за 2025 рік, він володіє 114,75 мільйона акцій TMTG, що становить 41% компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|До ₴460 тис. щомісяця: уряд унормував додаткові виплати для бійців НГУ, Нацполіції та прикордонників
|«Ми прагнемо миру»: Трамп висловив сумніви щодо виробництва Україною ракет Patriot
|Євросоюз схвалив продовження тимчасового захисту та зміни щодо чоловіків призовного віку
|Оновлений план реформ України отримав схвалення ЄС: передбачено €8,3 млрд підтримки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний щодо євро та фунта, дешевшає щодо єни після валютних інтервенцій Токіо
|НКЦПФР озвучила ключові деталі майбутнього закону про криптовалюти
|Ранній доступ до постів Трампа став платною послугою для трейдерів
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 44,66 грн/$1
|Нацбанк оголосив про підготовку значного пакета валютної лібералізації
|Долар США зміцнюється до основних світових валют
Бізнес
|У Google Docs з’явилася генерація діаграм і зображень на базі штучного інтелекту
|Авторизацію за новою процедурою пройшли вже 682 інформаційні системи
|Конфлікт навколо FIFA: Європа допускає бойкот ЧС через прихід приватних інвесторів
|Перший випадок неконтрольованої поведінки ШІ: система «гуляла» інтернетом 4 дні
|США запроваджують обмеження на іноземні роботи й сонячне обладнання через загрозу шпигунства
|Конкурент ASML: Китай розпочав серійний випуск установок DUV-літографії
|Історичний рубіж: капіталізація Apple подолала позначку у $5 трлн