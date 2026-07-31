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Ринок нафти проігнорував війну США та Ірану: котирування втратили понад долар
09:29 31.07.2026 |
Ціни на нафту знизилися у п'ятницю, 31 липня, оскільки через ключові морські вузькі місця надходило більше сировини, попри відсутність суттєвих проривів у переговорах між США та Іраном.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на 1,03 долара, або 1,2%, до 88 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,50 долара, або 1,8%, до 82,09 доларів за барель.
Зазначається, що у місячному вимірі обидві еталонні марки мають зрости приблизно на 20%.
За словами старшого аналітика з сировинних товарів ANZ Деніела Хайнса, сира нафта дещо дешевшає, оскільки зростання напруженості на Близькому Сході компенсується ознаками збільшення потоків сировини в Ормузькій протоці.
Зазначається, що Саудівська Аравія прагне «очолити» коаліцію для посилення оборонної співпраці в Баб-ель-Мандебській протоці, Червоному морі та Аденській затоці - усіх вузьких точках постачання енергоносіїв.
Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило, що 14 країн, включаючи Джибуті, Єгипет, Пакистан, Судан та Туреччину, підтримують багатонаціональну коаліцію морської оборони.
Пов'язані з Іраном бойовики хуситів у Ємені минулого тижня оголосили морську блокаду Саудівської Аравії, погрожуючи маршруту експорту її нафти через Червоне море, який є альтернативою Ормузькій протоці.
Хоча танкерне судноплавство через Ормузьку протоку та Червоне море триває, підвищення ризиків безпеки призвело до зростання вартості фрахту та страхових премій, що зумовило включення значної премії за геополітичний ризик у ціни на нафту, зазначила аналітик компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.
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