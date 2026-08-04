Фінансові новини
- |
- 04.08.26
- |
- 03:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Надходження до загального фонду держбюджету в липні збільшилися лише на 1,7% рік до року
08:33 03.08.2026 |
Загальний фонд державного бюджету України у липні 2026 року за оперативними даними (станом на 18:00 31 липня) отримав 165,7 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що всього на 2,8 млн грн або 1,7% більше, аніж у липні минулого року, повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.
Згідно з його даними, така різниця пов'язана з падінням у липні цього року податку на доходи фізичних осіб та військового збору до 20,8 млрд грн з 32 млрд грн у липні минулого року, причина якої у релізі відсутня.
В результаті, за підсумками місяця надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,3 млрд грн, що на 7,4% гірше за показник липня минулого року.
Зменшилися також надходження акцизного податку - до 15,2 млрд грн з 15,8 млрд грн торік та рентної плати - до 3 млрд грн з 3,5 млн грн.
В той же час податок на додану вартість приніс у липні цього року 30,8 млрд грн проти 26,9 млрд грн у липні минулого при тому, що відшкодування також збільшилося до 19,9 млрд грн з 15,3 млрд грн.
Також зросли надходження податку на прибуток підприємств - до 6,7 млрд грн з 4,8 млрд грн, тоді як дивіденди та частина чистого прибутку залишилася на рівні 4,9 млрд грн.
Платежі від Держмитслужби у липні суттєво перевищили показник липня минулого року - 78,3 млрд грн порівняно із 65 млрд грн.
В той же час завдяки надходженню у липні оборонних траншей в рамках Ukraine Support Loan (USL) від ЄС на суму біля EUR8,5 разом із спеціальним фондом попередньо доходи держбюджету склали за минулий місяць рекордні 720,1 млрд грн, що в 3,2 рази або на 495,2 млрд грн більше, аніж у липні 2025 року.
Окрім того 61,9 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як у липні минулого року на цю дату - 49,8 млрд грн.
Як повідомлялося, держбюджет України на 2026 рік початково було ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.
В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.
У оновленій у липні програмі розширеного фінансування EFF з МВФ доходи в секторі державного управління цього року прогнозуються на рівні 6,78 трлн грн порівняно із 5,06 трлн грн минулого року, видатки - 7,94 трлн грн порівняно із 6,63 трлн грн.
Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень - червень 2026 року склала 2,23 трлн грн, що на 18,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Доходи загального фонду державного бюджету України в січні-червні 2026 року становили 1,898 трлн грн, що приблизно на 46% більше, ніж у січні-червні 2025 року
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|До ₴460 тис. щомісяця: уряд унормував додаткові виплати для бійців НГУ, Нацполіції та прикордонників
|«Ми прагнемо миру»: Трамп висловив сумніви щодо виробництва Україною ракет Patriot
|Євросоюз схвалив продовження тимчасового захисту та зміни щодо чоловіків призовного віку
|Оновлений план реформ України отримав схвалення ЄС: передбачено €8,3 млрд підтримки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|НКЦПФР озвучила ключові деталі майбутнього закону про криптовалюти
|Надходження до загального фонду держбюджету в липні збільшилися лише на 1,7% рік до року
Загальний фонд державного бюджету України у липні 2026 року за оперативними даними (станом на 18:00 31 липня) отримав 165,7 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що всього на 2,8 млн грн або 1,7% більше, аніж у липні минулого року, повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.
|Зеленський затвердив Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
|Нацбанк оголосив про підготовку значного пакета валютної лібералізації
|НБУ покращив прогноз ВВП України: очікується зростання на 1,8% у 2026 році
|Ринок нафти проігнорував війну США та Ірану: котирування втратили понад долар
Бізнес
|У Google Docs з’явилася генерація діаграм і зображень на базі штучного інтелекту
|Авторизацію за новою процедурою пройшли вже 682 інформаційні системи
|Конфлікт навколо FIFA: Європа допускає бойкот ЧС через прихід приватних інвесторів
|Перший випадок неконтрольованої поведінки ШІ: система «гуляла» інтернетом 4 дні
|США запроваджують обмеження на іноземні роботи й сонячне обладнання через загрозу шпигунства
|Конкурент ASML: Китай розпочав серійний випуск установок DUV-літографії
|Історичний рубіж: капіталізація Apple подолала позначку у $5 трлн