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Надходження до загального фонду держбюджету в липні збільшилися лише на 1,7% рік до року

08:33 03.08.2026 |

Економіка

Загальний фонд державного бюджету України у липні 2026 року за оперативними даними (станом на 18:00 31 липня) отримав 165,7 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що всього на 2,8 млн грн або 1,7% більше, аніж у липні минулого року, повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з його даними, така різниця пов'язана з падінням у липні цього року податку на доходи фізичних осіб та військового збору до 20,8 млрд грн з 32 млрд грн у липні минулого року, причина якої у релізі відсутня.

В результаті, за підсумками місяця надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,3 млрд грн, що на 7,4% гірше за показник липня минулого року.

Зменшилися також надходження акцизного податку - до 15,2 млрд грн з 15,8 млрд грн торік та рентної плати - до 3 млрд грн з 3,5 млн грн.

В той же час податок на додану вартість приніс у липні цього року 30,8 млрд грн проти 26,9 млрд грн у липні минулого при тому, що відшкодування також збільшилося до 19,9 млрд грн з 15,3 млрд грн.

Також зросли надходження податку на прибуток підприємств - до 6,7 млрд грн з 4,8 млрд грн, тоді як дивіденди та частина чистого прибутку залишилася на рівні 4,9 млрд грн.

Платежі від Держмитслужби у липні суттєво перевищили показник липня минулого року - 78,3 млрд грн порівняно із 65 млрд грн.

В той же час завдяки надходженню у липні оборонних траншей в рамках Ukraine Support Loan (USL) від ЄС на суму біля EUR8,5 разом із спеціальним фондом попередньо доходи держбюджету склали за минулий місяць рекордні 720,1 млрд грн, що в 3,2 рази або на 495,2 млрд грн більше, аніж у липні 2025 року.

Окрім того 61,9 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як у липні минулого року на цю дату - 49,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет України на 2026 рік початково було ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом - відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.

У оновленій у липні програмі розширеного фінансування EFF з МВФ доходи в секторі державного управління цього року прогнозуються на рівні 6,78 трлн грн порівняно із 5,06 трлн грн минулого року, видатки - 7,94 трлн грн порівняно із 6,63 трлн грн.

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень - червень 2026 року склала 2,23 трлн грн, що на 18,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Доходи загального фонду державного бюджету України в січні-червні 2026 року становили 1,898 трлн грн, що приблизно на 46% більше, ніж у січні-червні 2025 року
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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