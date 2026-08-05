Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські аграрії отримають від Канади обладнання для зберігання зерна

Канада готова сприяти забезпеченню України додатковими зерновим рукавами для тимчасового зберігання врожаю на тлі російських атак на портову інфраструктуру, які ускладнили експорт агропродукції.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра економіки та довкілля Дениса Башлика з Тимчасовою повіреною у справах Канади в Україні Крістіан Рой, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Під час переговорів українська сторона поінформувала канадських партнерів про наслідки систематичних російських атак на порти Великої Одеси, що посилили навантаження на логістику та збільшили потребу у додаткових потужностях для зберігання нового врожаю.

Сторони обговорили практичну підтримку українських агровиробників, зокрема забезпечення тимчасовими рішеннями для зберігання зерна, технічну допомогу, а також розвиток спільних проєктів у сферах агрологістики та переробки.

«Ми високо цінуємо незмінну підтримку Канади. Сьогодні швидкість ухвалення рішень має вирішальне значення для українських агровиробників. Кожен крок, який допомагає своєчасно забезпечити зберігання врожаю та підтримати експорт, зміцнює стійкість аграрного сектору й робить внесок у глобальну продовольчу безпеку», - зазначив Денис Башлик.

Канадські партнери підтвердили готовність сприяти забезпеченню України додатковими зерновими рукавами. Також сторони домовилися спільно працювати над прискоренням процедур закупівлі та постачання обладнання, щоб воно надійшло до українських агровиробників у найкоротші строки.
Ключові теги: Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,7488
  0,0388
 0,09
EUR
 1
 51,5372
  0,1051
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4261  0,13 0,30 44,9235  0,12 0,27
EUR 51,1578  0,07 0,13 51,8500  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6500  0,06 0,13 44,6800  0,06 0,13
EUR 51,5190  0,13 0,25 51,5357  0,13 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес