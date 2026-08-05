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Українські аграрії отримають від Канади обладнання для зберігання зерна
12:07 05.08.2026 |
Канада готова сприяти забезпеченню України додатковими зерновим рукавами для тимчасового зберігання врожаю на тлі російських атак на портову інфраструктуру, які ускладнили експорт агропродукції.
Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра економіки та довкілля Дениса Башлика з Тимчасовою повіреною у справах Канади в Україні Крістіан Рой, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.
Під час переговорів українська сторона поінформувала канадських партнерів про наслідки систематичних російських атак на порти Великої Одеси, що посилили навантаження на логістику та збільшили потребу у додаткових потужностях для зберігання нового врожаю.
Сторони обговорили практичну підтримку українських агровиробників, зокрема забезпечення тимчасовими рішеннями для зберігання зерна, технічну допомогу, а також розвиток спільних проєктів у сферах агрологістики та переробки.
«Ми високо цінуємо незмінну підтримку Канади. Сьогодні швидкість ухвалення рішень має вирішальне значення для українських агровиробників. Кожен крок, який допомагає своєчасно забезпечити зберігання врожаю та підтримати експорт, зміцнює стійкість аграрного сектору й робить внесок у глобальну продовольчу безпеку», - зазначив Денис Башлик.
Канадські партнери підтвердили готовність сприяти забезпеченню України додатковими зерновими рукавами. Також сторони домовилися спільно працювати над прискоренням процедур закупівлі та постачання обладнання, щоб воно надійшло до українських агровиробників у найкоротші строки.
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