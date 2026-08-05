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АНАЛІТИКА

В Україні затвердили перехід на новий КЕП «Купина». Що зміниться?

09:38 05.08.2026 |

Економіка

Кабінет Міністрів України схвалив перехід на криптографічний стандарт «Купина» для кваліфікованих електронних підписів (КЕП). Зміни наберуть чинності з 1 вересня.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

«Купина» - сучасний надміцний алгоритм, розроблений для захисту електронних підписів від актуальних кіберзагроз. Зазначається, що ця система повністю замінить застарілий радянський алгоритм «ГОСТ».

Нові нововведення перехідного періоду:

  • Старі КЕП діятимуть і далі. Усі раніше видані електронні підписи будуть чинними до завершення строку дії їхніх сертифікатів.
  • Документи зберігають юридичну силу. Усі угоди та файли, підписані за старим стандартом, залишаються повністю чинними й не потребують перепідписання.
  • Автоматична підтримка сервісів. Системи автоматично розпізнаватимуть і перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, тоді як нові операції виконуватимуться вже за «Купиною».
  • Максимальний захист для нових ключів. Починаючи з 1 вересня 2026 року, абсолютно всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом.

    • У Мінцифрі також радять бізнесу та розробникам перевірити, чи підтримує програмне забезпечення стандарт «Купина». Там запевняють, що вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх процесів без жодних зупинок.
    За матеріалами: hromadske.ua
     

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