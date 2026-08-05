В Україні затвердили перехід на новий КЕП «Купина». Що зміниться?

Кабінет Міністрів України схвалив перехід
на криптографічний стандарт «Купина» для кваліфікованих електронних
підписів (КЕП). Зміни наберуть чинності з 1 вересня.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
«Купина» -
сучасний надміцний алгоритм, розроблений для захисту електронних
підписів від актуальних кіберзагроз. Зазначається, що ця система
повністю замінить застарілий радянський алгоритм «ГОСТ».
Нові нововведення перехідного періоду:
Старі КЕП діятимуть і далі. Усі раніше видані електронні підписи будуть чинними до завершення строку дії їхніх сертифікатів.Документи зберігають юридичну силу. Усі угоди та файли, підписані за старим стандартом, залишаються повністю чинними й не потребують перепідписання.Автоматична підтримка сервісів. Системи
автоматично розпізнаватимуть і перевірятимуть раніше створені документи
за старими алгоритмами, тоді як нові операції виконуватимуться вже
за «Купиною».Максимальний захист для нових ключів. Починаючи з 1 вересня 2026 року, абсолютно всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом.
У Мінцифрі
також радять бізнесу та розробникам перевірити, чи підтримує програмне
забезпечення стандарт «Купина». Там запевняють, що вчасне налаштування
програм гарантує стабільну роботу всіх процесів без жодних зупинок.