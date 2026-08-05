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Кабмін пом'якшив вимоги до мінімальних експортних цін для аграріїв
12:29 04.08.2026 |
Кабінет міністрів запровадив перший екстрений пакет підтримки аграріїв у зв'язку з російськими атаками в Чорному морі, зокрема знизив мінімальні експортні ціни.
Відповідне рішення уряд ухвалив у понеділок ввечері.
Зниження цін має запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур та зробити українську продукцію більш конкурентоспроможною на світових ринках.
"Мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін.
Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію", - підкреслив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Він також доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося й перероблялося саме в Україні.
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