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АНАЛІТИКА

В Україні змінили мінімально допустимі експортні ціни на деякі агротовари

09:12 04.08.2026 |

Новини АПК

Уряд України тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції з метою запобігання зупинці експорту зернових і олійних культур через російські атаки на Чорному морі, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Сьогодні прийняли перше рішення екстреного пакету підтримки аграріїв через російський терор у Чорному морі. Уряд тимчасово, на період стабілізації ситуації, скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти зупинці експорту зернових і олійних культур", - написав він у Телеграмі у понеділок.

Корецький зазначив, що мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін.

"Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію. Це один із практичних кроків підтримки наших виробників та експортерів, узгоджених із представниками галузі напередодні", - наголосив він

Також Корецький повідомив, що доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося й перероблялося саме в Україні.

"Мінагрополітики моніторить ситуацію в щоденному режимі. У разі змін будемо оперативно ухвалювати необхідні рішення. Готуємо й інші кроки для стабілізації ситуації в агросекторі", - додав Корецький.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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