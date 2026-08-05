Фінансові новини
- |
- 05.08.26
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні змінили мінімально допустимі експортні ціни на деякі агротовари
09:12 04.08.2026 |
Уряд України тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції з метою запобігання зупинці експорту зернових і олійних культур через російські атаки на Чорному морі, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
"Сьогодні прийняли перше рішення екстреного пакету підтримки аграріїв через російський терор у Чорному морі. Уряд тимчасово, на період стабілізації ситуації, скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти зупинці експорту зернових і олійних культур", - написав він у Телеграмі у понеділок.
Корецький зазначив, що мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін.
"Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію. Це один із практичних кроків підтримки наших виробників та експортерів, узгоджених із представниками галузі напередодні", - наголосив він
Також Корецький повідомив, що доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося й перероблялося саме в Україні.
"Мінагрополітики моніторить ситуацію в щоденному режимі. У разі змін будемо оперативно ухвалювати необхідні рішення. Готуємо й інші кроки для стабілізації ситуації в агросекторі", - додав Корецький.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ніколи не вступить до НАТО, — Залужний
|Зеленський заявив, що Україна втратила близько 50 тисяч військових загиблими
|До ₴460 тис. щомісяця: уряд унормував додаткові виплати для бійців НГУ, Нацполіції та прикордонників
|«Ми прагнемо миру»: Трамп висловив сумніви щодо виробництва Україною ракет Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Українські аграрії отримають від Канади обладнання для зберігання зерна
|Україна втратить до 50% аграрного експорту без роботи портів — Висоцький
|В Україні затвердили перехід на новий КЕП «Купина». Що зміниться?
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $79 за барель
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,5 мільярда
|У II кварталі ВВП України зріс лише на 0,6% порівняно з минулим роком
Бізнес
|Anthropic використала Claude для виявлення раніше невідомих криптографічних атак
|Історичний антирекорд Samsung: мобільний бізнес компанії став збитковим
|У Google Docs з’явилася генерація діаграм і зображень на базі штучного інтелекту
|Авторизацію за новою процедурою пройшли вже 682 інформаційні системи
|Конфлікт навколо FIFA: Європа допускає бойкот ЧС через прихід приватних інвесторів
|Перший випадок неконтрольованої поведінки ШІ: система «гуляла» інтернетом 4 дні
|США запроваджують обмеження на іноземні роботи й сонячне обладнання через загрозу шпигунства