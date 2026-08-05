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АНАЛІТИКА

Військовий збір приніс бюджету майже ₴18 млрд у липні — кошти підуть ЗСУ

09:31 04.08.2026 |

Економіка

У липні 2026 року до спеціального фонду Державного бюджету України надійшло 17,9 млрд грн військового збору.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

"За оперативними даними Державної казначейської служби України, за липень 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 17,9 млрд гривень військового збору", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що з 1 липня 2026 року сплата військового збору здійснюється на нові бюджетні рахунки, відкриті Державною казначейською службою України. Зміна реквізитів пов'язана із зарахуванням військового збору до спеціального фонду Державного бюджету України з 1 липня. Відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», надходження від сплати військового збору спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

У І півріччі 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло майже 94,24 млрд грн військового збору.
 

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