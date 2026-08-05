Експерт: в Україні збільшилися обсяги виготовлення фальсифікованого бензину

В Україні на тлі стрімкого зростання цін на пальне активізувалося виробництво фальсифікованого бензину. Про це у своїй авторській колонці «Як криза і чиновники реанімували бодягу» пише директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«Висока ціна це завжди час можливостей для фальсифікату. Поточний момент не став винятком», - написав експерт.

З його слів, про пожвавлення діяльності виробників нелегального пального свідчить різке здорожчання основних компонентів, які використовуються для його виготовлення.

Так, ціна на газовий конденсат, з якого на міні-НПЗ виробляють базовий бензин, досягла 70 тис. грн/т. Для порівняння, торік він коштував 15-20 тис. грн/т, а надлишки ресурсу навіть доводилося експортувати.

Крім того, до 85 тис. грн/т здорожчали розчинники українського виробництва, які, зі слів Куюна, використовують як октанопідвищувальний компонент.

Експерт зазначає, що за нинішніх цін собівартість такого бензину становить близько 55 грн/л, тоді як у роздробі він продається в середньому за 80 грн/л.

«Вартість отриманого в такий спосіб бензину сьогодні становить 55 грн/л. На колонках він 80 у середньому. Як бачимо, профіт непоганий. А знаєте, чому? Бо в цьому пальному немає акцизу. Який становить близько 15 грн/л», - пояснює Куюн.

Як зазначає Куюн, схема працює завдяки тому, що біоетанол оформлюється не як підакцизний товар, а як безакцизний «розчинник».

«Держава дозволяє спиртозаводам випускати підакцизний біоетанол і називати його на паперах безакцизним «розчинником»», - каже очільник «А-95».

Куюн також звертає увагу на проблему обігу газового конденсату. З його слів, уже багато років у парламенті перебуває законопроєкт, який передбачає запровадження нульової ставки акцизу на цей продукт. Це не призвело б до здорожчання сировини, але дозволило б державі відстежувати її рух.

«Багато років у парламенті припадає пилом законопроєкт, щоб зробити конденсат підакцизним, зі ставкою 0, але це дозволить відстежувати його шлях. Та він успішно блокується приватними нафтовидобувними компаніями», - зазначив він.

За оцінкою директора «А-95», нині з використанням таких схем може вироблятися 250-300 тис. т бензину на рік, що відповідає 10-15% українського ринку. Через несплату акцизу державний бюджет, за його підрахунками, щороку втрачає щонайменше 5 млрд грн.

«Оціночні обсяги випуску «розчинників» дозволяють оцінити обсяг бензину, який виробляють з їхньою допомогою, у 250-300 тис. т, або 10-15% ринку. В акцизах це втрати держави у 5 млрд грн на рік мінімум», - підсумував Куюн.

Експерт також закликав споживачів уважніше ставитися до вибору місця заправки. «Поки чиновники пилять кеш, споживачам треба бути пильними, адже обсяг «лівого» бензину зростає. Основний маркер - низька ціна. Пам'ятаємо: дешева рибка - погана юшка», - наголосив він.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення октанопідвищувальні компоненти імпортувалися з росії й білорусі як безакцизні розчинники, які, згідно з митними документами, були сумішшю октанопідвищувальних компонентів - МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксилолу, бутилового спирту, ацетону. 2021 року їх імпорт становив понад 132 тис. т. Після закриття імпорту з росії й рб виробники нелегального пального були змушені перемкнутись на використання біоетанолу, який виробляється в Україні.