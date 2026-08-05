ДПС посилює контроль: дані про перетин кордону передаватимуть автоматично

Державна податкова служба України та Державна прикордонна служба автоматизували обмін інформацією, забезпечивши взаємний електронний доступ до своїх інформаційних систем.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Відповідний договір і протокол підписали голова ДПС Леся Карнаух та виконувач обов'язків голови Державної прикордонної служби України Валерій Вавринюк.

"Раніше податкова запитувала дані через листи. Прикордонникам доводилося вручну опрацьовувати кожен лист та готувати відповіді. Тепер процес автоматизовано. Працівник ДПС формує запит в електронній формі, а система автоматично формує відповідь за лічені секунди без залучення працівників у ручний процес", ‒ пояснили у відомстві.

Для чого податкова використовуватиме отримані дані

Інформація про перетин державного кордону застосовуватиметься разом з іншими даними, зокрема для:

визначення податкового резидентства фізичних осіб, зокрема перевірки перебування в Україні понад 183 дні на рік для правильного нарахування податкових зобов'язань і запобігання подвійному оподаткуванню;

виявлення фіктивних операцій, коли фінансові документи або звітність підприємства підписані керівником, який на момент підписання перебував за межами України.

Водночас новий механізм передбачає низку заходів безпеки:

обмін інформацією здійснюється через Національну систему конфіденційного зв'язку на центральному рівні;

кожен запит формується лише щодо однієї особи або одного транспортного засобу та лише за наявності законних підстав;

кожен запит підписується кваліфікованим електронним підписом конкретної посадової особи ДПС із накладенням електронної позначки часу;

усі дії користувачів фіксуються в електронних журналах аудиту, що унеможливлює несанкціонований або анонімний доступ до інформації.