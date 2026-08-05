Липневі виплати Пенсійного фонду сягнули ₴90,2 млрд

Пенсійний фонд України у липні спрямував на пенсійні, соціальні виплати, а також субсидії 90,2 млрд грн.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Фонду, передає Укрінформ.

«У липні профінансовано: на пенсійні виплати - 74,4 млрд грн; на житлові субсидії та пільги - 1,4 млрд грн; на страхові виплати - 3,4 млрд грн, у тому числі на оплату лікарняних - 2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, на інші соціальні допомоги та виплати направлено 11 млрд грн.

Загальна сума профінансованих виплат становила 90,2 млрд грн.

Протягом місяця надано 1 426,8 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.