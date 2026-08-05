Постачальників для Міноборони перевірятимуть за даними системи YouControl

Міністерство оборони використовуватиме аналітичну систему YouControl для первинної перевірки потенційних постачальників, що допоможе ефективніше управляти ризиками та підвищити прозорість оборонних закупівель.

Як повідомляє МОУ, відповідний меморандум про співпрацю підписали заступник міністра оборони Мстислав Банік і заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба, передає Укрінформ.

«Кожен ризик, який не помітили вчасно, потенційно може перетворитися на затримку поставок чи погану якість зброї та тилового забезпечення для бійців. Тому перевірка потенційних постачальників має бути максимально швидкою та ефективною. Доступ до аналітичної системи YouControl дасть можливість швидше виявляти «червоні прапорці», розуміти, на що звернути увагу і що перевірити ретельніше. Таким чином оборонні закупівлі для українського війська стають все більш прозорими та ефективними», - сказав Банік.

Своєю чергою Глоба висловив переконання, що сучасні аналітичні інструменти та якісна перевірка контрагентів в змозі зробити оборонні закупівлі ефективнішими та безпечнішими.

У Міноборони пояснили, як використовуватимуть аналітичну систему YouControl. Зокрема, постачальник, маючи намір укласти державний контракт, надає про компанію певний набір даних у визначеній формі. Реєстратор, тобто представник Міноборони, має перевірити ці дані на правдивість, а також на предмет ризиків.

МОУ перевірятиме таку інформацію про потенційних постачальників: наявність у санкційних списках; бенефіціари; корпоративні звʼязки з РФ (в майбутньому для нерезидентів теж); боргові зобовʼязання; кримінальні справи, зокрема повʼязані з корупцією; безпекові ризики.

Підкреслюється, що завдяки доступу до аналітичної системи YouControl первинну перевірку можна буде зробити в електронному кабінеті, перевіряючи дані в усіх потрібних джерелах, а не шукати їх вручну по десятках різних державних реєстрів.

Крім того, Міноборони консультуватиметься з YouControl, розбудовуючи власні спроможності зі створення відповідних баз даних, інтеграції реєстрів тощо.

Одним із ключових напрямів співпраці стане впровадження інструменту первинного експрес-аналізу контрагентів Trust Index, що дозволяє оперативно сформувати первинний ризик-профіль контрагента, визначити потенційні фактори обачності та забезпечити більш ефективну підготовку до подальшої комплексної перевірки.

Експрес-аналіз не замінює повноцінної перевірки контрагентів, а є її початковим етапом, що допомагає систематизувати інформацію з відкритих джерел і підвищити ефективність процесу оцінки.

У Міноборони зазначили, що дані, отримані через YouControl, матимуть виключно рекомендаційний характер і не будуть основою для юридичних рішень. Якщо система "підсвітила" певні ризики, реєстратор має напряму перевірити їх у відповідному реєстрі, а вже після цього ухвалювати рішення.

YouControl організовує спеціальні навчання для фахівців Міноборони щодо користування системою.