Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,5 мільярда

Міністерство фінансів України 4 серпня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету ₴6,54 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"До держбюджету залучено 6,54 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,01% річних забезпечили надходження 201,45 млн грн.

Облігації у гривні строком 2 роки з дохідністю 15,64 % річних залучили до бюджету 1,04 млрд грн.

Облігації у гривні строком 3,1 року з дохідністю 12,59% річних залучили до бюджету 5,29 млрд грн

За даними міністерства, з початку 2026 року держава вже залучила від розміщення ОВДП понад 316,77 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,34 трлн грн.