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Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,5 мільярда
Міністерство фінансів України 4 серпня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету ₴6,54 мільярда.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"До держбюджету залучено 6,54 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,01% річних забезпечили надходження 201,45 млн грн.
Облігації у гривні строком 2 роки з дохідністю 15,64 % річних залучили до бюджету 1,04 млрд грн.
Облігації у гривні строком 3,1 року з дохідністю 12,59% річних залучили до бюджету 5,29 млрд грн
За даними міністерства, з початку 2026 року держава вже залучила від розміщення ОВДП понад 316,77 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,34 трлн грн.
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