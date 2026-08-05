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НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,81 грн/$1
13:14 04.08.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 серпня 2026 року.
|Показник
|03.08.2026
|04.08.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.7331
|44.8149
|0.18
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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