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Ринок золота пішов униз через невизначеність навколо діалогу США та Ірану
12:53 04.08.2026 |
Ціни на золото знизилися на тлі невизначеності навколо війни на Близькому Сході та побоювань щодо прискорення інфляції.
Про це повідомляє Reuters.
Інвестори також очікують на серію звітів про зайнятість у США, які можуть дати сигнали щодо подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи.
Спотова ціна золота знизилася на 0,3% ‒ до $4 030,34 за унцію станом на 14:00 за східним часом (18:00 за Гринвічем). Водночас ф'ючерси на золото у США з поставкою в серпні подешевшали на 0,4% ‒ до $4 090,50 за унцію.
"Золото вже більше місяця перебуває в торговому діапазоні приблизно між $4000 та $4200. Підтримку надає той факт, що ринок може очікувати відновлення інфляції, особливо в липні, коли нові дані, ймовірно, зменшать значну частину червневого падіння", - зазначив аналітик Marex Едвард Меїр.
Цього тижня увага учасників ринку буде прикута до низки американських звітів про зайнятість, зокрема до даних ADP та офіційної статистики щодо кількості робочих місць поза сільським господарством.
Тим часом центральний банк Південної Кореї повідомив, що розпочне закупівлю золота у місцевих виробників з метою диверсифікації джерел постачання та нарощування запасів дорогоцінного металу.
На ринку інших дорогоцінних металів спотова ціна срібла майже не змінилася і становила $57,63 за унцію. Платина подешевшала на 1,6% ‒ до $1 615,25 за унцію, а паладій втратив 1,7%, опустившись до $1 252,62 за унцію.
Як повідомлялося, Народний банк Китаю в червні продовжив збільшувати свої золоті резерви, попри помітне зниження світових цін на дорогоцінний метал.
Водночас наприкінці червня 2026 року ринок золота перебував під тиском. Зокрема, 25 червня ціна дорогоцінного металу вперше з листопада минулого року опустилася нижче позначки $4,00 тис. за тройську унцію, однак згодом котирування частково відіграли втрати.
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