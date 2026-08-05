Долар стабільний щодо євро, слабо зростає щодо фунта і помірно зміцнюється щодо єни

Курс долара США практично не змінюється у парі з євро вранці у вівторок, водночас американська валюта зміцнюється щодо фунта стерлінгів та японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,13%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,07%.

Учасники ринку стежать за геополітичними подіями на Близькому Сході. Минулими вихідними президент США Дональд Трамп повідомив про своє рішення не завдавати запланованих масованих ударів по Ірану на тлі переговорів, що тривають. Тим часом представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї заявив, що його країна не веде переговорів із США.

Ключовою подією для ринку цього тижня стане публікація звіту про стан американського ринку праці в п'ятницю. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що кількість робочих місць в економіці США в липні зросла на 83 тис. після зростання на 57 тис. у червні, водночас рівень безробіття зріс до 4,3% з 4,2%.

Пара євро/долар, за даними станом на 9:08 кч, торгується на рівні $1,1508 проти $1,1510 на закритті попередньої сесії.

Курс фунта до долара знижується на 0,1% і становить $1,3424 проти $1,3434 за підсумками торгів у понеділок.

Курс американської валюти в парі з єною підвищився на 0,3% і перебуває на рівні 157,71 єни проти 157,17 єни напередодні.

Напередодні єна піднялася до максимуму за три місяці на тлі повідомлень, що міністерство фінансів Японії вперше за 15 років вдалося до спільних інтервенцій із США з метою підтримки курсу національної валюти. Японія, ймовірно, витратила на інтервенції близько 5,3 трлн єн ($34 млрд) минулої п'ятниці, за оцінками Bloomberg.

"Я очікую, що побоювання щодо подальших інтервенцій з боку влади США та Японії послаблять тиск на єну в короткостроковій перспективі, - зазначив стратег Invesco Томо Кіносіта. - Ймовірно, єна зміцниться щодо долара до кінця року".

Долар у парі з офшорним юанем залишається стабільним на рівні 6,7544 юаня.

