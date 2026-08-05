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АНАЛІТИКА

У II кварталі ВВП України зріс лише на 0,6% порівняно з минулим роком

15:03 04.08.2026 |

Економіка

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в другому кварталі 2026 року збільшився на 0,6% порівняно з другим кварталом 2025 року після зниження на 0,6% у першому кварталі, повідомила Державна служба статистики у вівторок.

Згідно з її даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, реальний ВВП зріс на 0,4% з урахуванням сезонного фактору, тому як квартал тому цей показник був негативним - 0,7%.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці липня повернув прогноз зростання реального ВВП у 2026 році до 1,8% з 1,3% у квітневому Інфляційному звіті завдяки очікуванням значного зовнішнього фінансування, яке піде на внутрішнє виробництво сектор ОПК.

МВФ у червні-липні погіршив прогноз зростання реального ВВП України цього року до 1,0-1,6% з 1,8-2,5%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%.

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1,6% з 2,4%, на яких базувався держбюджет-2026 під час його затвердження наприкінці минулого року.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилося до 1,8% з 2,9% у 2024 році з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році - першому році повномасштабної агресії.

Минулого року у четвертому кварталі Держстат оцінив збільшення ВВП у 3,0%, у третьому - у 2,1%, у другому - у 0,7% та у першому - у 0,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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