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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $79 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися вранці в середу на тлі сподівань на прогрес у мирних переговорах між США та Іраном.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:06 кч торгуються по $79,01 за барель, що на $0,35 (0,44%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок вони впали на $4,41 (5,3%), до $79,36 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у вересні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подешевшали на $0,49 (0,65%), до $75,28 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $4,57 (5,7%), до $75,77 за барель.

Напередодні обидва сорти нафти опустилися до мінімумів за три тижні після заяв міністра фінансів США Скотта Бессента про те, що Вашингтон і Тегеран можуть досягти угоди про відновлення судноплавства Ормузькою протокою вже у вівторок або середу.

Держсекретар США Марк Рубіо пізніше заявив, що остаточних домовленостей щодо судноплавства в Ормузькій протоці поки що немає, однак висловив сподівання, що компромісу буде досягнуто найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп обговорив зусилля щодо деескалації конфлікту між Вашингтоном і Тегераном під час телефонної розмови з еміром Катару Тамімом Бен Хамадом Аль Тані. Емір наголосив на необхідності продовження діалогу між сторонами конфлікту й закликав дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння, який США та Іран уклали в червні.

"Націнка з урахуванням безпосереднього геополітичного ризику зникла, але загальна ситуація з пропозицією викликає занепокоєння, - зазначила Пріянка Сачдева з Phillip Nova. - Якщо дипломатичні зусилля не матимуть успіху й поставки постраждають, спостережуване падіння котирувань виявиться нетривалим".

Водночас Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси в країні за минулий тиждень зросли на 2,69 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зниження на 2 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані Міністерства енергетики США щодо запасів будуть опубліковані в середу о 17:30 кч.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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