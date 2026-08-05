Україна втратить до 50% аграрного експорту без роботи портів — Висоцький

Залізничні, автомобільні та дунайські маршрути навіть за найсприятливіших умов зможуть забезпечити лише до 45-50% річного експорту української агропродукції.

Про це повідомляє міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький за підсумками зустрічі з послом Іспанії Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.

Критичність морського шляху та втрати аграріїв

За словами посадовця, морський шлях залишається критично важливим, адже через порти Чорного моря Україна експортує близько 90% зернових та олійних культур.

Альтернативні логістичні маршрути фізично не здатні повністю замінити морське сполучення.

Крім того, альтернативна логістика коштуватиме аграріям додатково 50-70 євро на кожній тонні продукції, а потенційні втрати для сільськогосподарського сектору можуть сягнути $1,5-3 млрд.

Загроза дефіциту потужностей для зберігання

Також у Мінагрополітики наголошують на ризиках для збиральної кампанії та зберігання нового врожаю.

Якщо ситуація не зміниться, уже восени Україні бракуватиме місць для зберігання 11 млн тонн урожаю.

Для вирішення цієї проблеми розробляються механізми доступного кредитування та забезпечення аграріїв зерновими рукавами.

Зі свого боку представник Іспанії запевнив у готовності розглядати можливості допомоги українському агросектору, зокрема у розвитку альтернативної логістики та підтримці експорту.

Нагадаємо, обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України за перший місяць 2026/27 маркетингового року сягнув 2,6 млн тонн, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.