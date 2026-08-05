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У США посилили тиск на мемкоїн TRUMP: сенатори вимагають розслідування
11:46 05.08.2026 |
Сенатори США Елізабет Воррен і Річард Блументаль звернулися до голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Пола Аткінса із закликом розпочати розслідування щодо мемкоїна TRUMP.
На їхню думку, проєкт може мати ознаки шахрайських схем, а президент США Дональд Трамп та пов'язані з ним особи могли отримати необґрунтований прибуток коштом роздрібних інвесторів.
Сенатори вказали на мільярдні втрати інвесторів
У листі законодавці посилаються на публікації ЗМІ, згідно з якими з моменту запуску токена 17 січня 2025 року й до кінця червня 2026 року майже 1 млн інвесторів втратили понад $3,81 млрд. Водночас Дональд Трамп, за наведеними оцінками, отримав близько $636 млн доходу.
Сенатори наголосили, що президент мав фінансову зацікавленість у просуванні токена. Зокрема, вони нагадали, що наступного дня після запуску Трамп публічно рекламував TRUMP у соціальних мережах, закликаючи прихильників приєднатися до спільноти та придбати мемкоїн.
У документі також зазначається, що Трамп отримував дохід від торгових комісій незалежно від того, зростала чи падала ціна токена.
Крім того, автори листа звернули увагу на великі прибутки окремих ранніх покупців. За даними, на які вони посилаються, один із перших трейдерів міг заробити до $109 млн лише за два дні після запуску токена.
У Конгресі припускають ознаки rug pull
Воррен і Блументаль заявили, що різке падіння вартості TRUMP - майже на 98% від історичного максимуму - разом із прибутками інсайдерів може свідчити про можливе шахрайство.
На їхню думку, SEC має перевірити, чи не використовувалася схема rug pull, коли творці токена отримують прибуток, тоді як більшість інвесторів зазнає збитків. Сенатори також послалися на попередження фінансових регуляторів штату Нью-Йорк щодо ризиків мемкоїнів, зокрема схем pump-and-dump та rug pull.
Автори звернення зазначили, що навіть якщо організатори не залишають проєкт одразу, поступовий вихід із позицій також може відповідати моделі так званого «м'якого rug pull».
У листі наголошується, що SEC повинна однаково застосовувати закон незалежно від політичного статусу потенційних фігурантів справи. Сенатори закликали регулятора використати свої повноваження для перевірки можливих фактів шахрайства або безпідставного збагачення, пов'язаних із мемкоїном президента.
На їхню думку, розслідування має особливе значення на тлі триваючого обговорення в Конгресі законодавства щодо регулювання крипторинку, яке повинно забезпечити належний захист інвесторів і підвищити прозорість галузі.
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