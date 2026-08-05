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Пісторіус підтвердив передачу Україні новітніх гаубиць RCH-155
08:56 05.08.2026 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що новітня німецьку колісну гаубицю RCH-155 високо оцінюють в Україні.
Про це він сказав під час візиту на завод компанії KNDS у Касселі, передає Bild, пише "Європейська правда".
Пісторіус заявив, що перша машина цього типу вирушила до України ще близько двох років тому.
"Саме тут, де ви зараз стоїте, пані та панове, два роки тому була розміщена перша колісна гаубиця, яка потрапила до України", - сказав він.
Як зазначається, раніше офіційно підтверджувалися лише навчання українських військовослужбовців на цих артилерійських системах на території Німеччини, тоді як факт їхньої фактичної наявності у зоні бойових дій залишався нерозголошеним. Наразі невідомо, чи застосовувалися ці гаубиці безпосередньо в реальних боях.
Самохідна артилерійська установка RCH-155 вважається однією з найсучасніших у світі.
Її головна особливість полягає в здатності вести вогонь під час руху, що робить її значно менш вразливою для ворожої контрбатарейної боротьби та безпілотників. Вона здатна здійснювати до дев'яти пострілів на хвилину на відстань понад 50 км, розганяється на дорозі до 100 км/год і обслуговується екіпажем усього з двох осіб завдяки повністю автоматизованій башті.
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