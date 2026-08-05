В Україні розширили права колишніх в'язнів у лавах ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 4 серпня, закон про розширення прав військових, яких звільнили від відбування покарання для проходження служби за контрактом. Про це свідчить картка відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради. Документ набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Умовно-достроково звільнені отримали право на щорічні відпустки, переведення між підрозділами Збройних сил України (ЗСУ), а також більше підстав для розірвання контракту, повідомляє міністерство оборони.

Право на відпустку

До ухвалення закону такі військові мали право лише на відпустки не більше 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин і відпустки на лікування.

Тепер їм додатково можуть надати щорічну основну відпустку на 15 днів за рішенням командира, якщо вони прослужили за контрактом більше року і проти них припинено адміністративний нагляд. До неї додається не більше двох днів на дорогу. Під час неї зберігаються виплати, а також надається грошова допомога на оздоровлення в розмірі місячного забезпечення. Отримати її можна частинами, але основна має становити не менше 10 днів, якщо у підрозділі одночасно не відсутні понад 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців.

Якщо військовий з числа колишніх засуджених потрапить в полон, то після звільнення за власним бажанням зможе отримати додаткову відпустку тривалістю 90 днів без поділу на частини зі збереженням грошового забезпечення.

Жінкам додатково може надаватися також декретна відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.

Переведення між підрозділами

Якщо колишні засуджені прослужили за контрактом понад рік і щодо них припинено адміністративний нагляд, вони зможуть перевестися зі своїх спеціалізованих підрозділів військових частин до інших підрозділів ЗСУ.

Після хвороби внаслідок служби чи поранення вони зможуть перевестися до підрозділів забезпечення незалежно від строку служби. Для цього має бути відповідний висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до служби в частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування, вищих військових навчальних закладах, підрозділах логістики чи зв'язку.

Дострокове припинення контракту

Раніше колишні засуджені мали право на звільнення за станом здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність або тимчасову непридатність з переоглядом через 6-12 місяців, а також у випадку винесення нового вироку, що передбачає обмеження чи позбавлення волі.

Тепер контракт можна буде розірвати достроково за наявності інвалідності внаслідок поранення чи захворювання через виконання обов'язків військової служби, а також після звільнення з полону.